Κίνα σε Τραμπ: Μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μέσω διαλόγου

Η Κίνα επανέλαβε σήμερα ότι μπορεί να λύσει τις εμπορικές της διαφωνίες με τις ΗΠΑ μέσω του διαλόγου και των διαβουλεύσεων, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα προτιμούσε να μην επιβάλει δασμούς στο Πεκίνο.

«Η οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ είναι αμοιβαία επωφελής», δήλωσε η Μάο Νινγκ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Δεν υπάρχουν νικητές στους εμπορικούς πολέμους και τους πολέμους δασμών, οι οποίοι δεν είναι προς το συμφέρον καμίας πλευράς, ούτε του κόσμου», πρόσθεσε η Μάο.

Σε ό,τι αφορά το εμπορικό έλλειμμα, κεντρικό ζήτημα στη διαμάχη Κίνας και ΗΠΑ, η Μάο επεσήμανε ότι το Πεκίνο ποτέ δεν επεδίωξε σκοπίμως να έχει εμπορικό πλεόνασμα και πρόσθεσε ότι υπάρχει «τεράστιος χώρος» για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, το δεύτερο μέρος της οποίας μεταδόθηκε χθες, Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε: «Έχουμε μια μεγάλη δύναμη επί της Κίνας και αυτή είναι οι δασμοί και δεν τους θέλουν».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Θα προτιμούσα να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσω, αλλά είναι μια φοβερή δύναμη επί της Κίνας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

