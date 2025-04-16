«Τόση καταστροφή»: ο Τζο Μπάιντεν επιδόθηκε χθες Τρίτη σε επίθεση εφ’ όλης της ύλης εναντίον του διαδόχου του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη δημόσια ομιλία του αφού εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο, την 20ή Ιανουαρίου.

«Δείτε τι έγινε: δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη 100 ημέρες κι αυτή η νέα κυβέρνηση έκανε τόσες ζημιές και τόση καταστροφή», στηλίτευσε ο πρώην αρχηγός του κράτους, που εκφράστηκε στο Σικάγο (βόρεια), στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στη «Social Security» (κοινωνική ασφάλιση), το σύστημα συντάξεων και κοινωνικής πρόνοιας των ΗΠΑ.

«Όλ’ αυτά έγιναν τόσο γρήγορα που σου κόβεται η ανάσα», πρόσθεσε στην παρέμβασή του αυτή διάρκειας σχεδόν μισής ώρας, γαρνιρισμένη με δόσεις χιούμορ, στην οποία πάντως σκόνταψε κάποιες φορές.

Ο κ. Μπάιντεν, 82 ετών, επέκρινε ιδίως την κυβέρνηση Τραμπ πως έχει εξαπολύσει επίθεση στη Social Security Administration, ομοσπονδιακή υπηρεσία αρμόδια για την καταβολή των συντάξεων του δημοσίου και συντάξεις αναπηρίας σε κάπου 68 εκατομμύρια δικαιούχους.

«Επιτίθενται στην κοινωνική ασφάλιση με τσεκούρι, απέλυσαν 7.000 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των πλέον έμπειρων».

Γιατί αποπειράται να την «κλέψει»; Για «να προσφέρει τεράστιες μειώσεις φόρων στους δισεκατομμυριούχους», έκρινε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, που κατηγορήθηκε πως καθυστέρησε πολύ να παραδώσει τη σκυτάλη στην αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο πέρυσι, δίνοντας έτσι πλεονέκτημα στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλο και διάδοχό του.

Το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων «αξίζει να προστατευτεί, για το καλό του έθνους ολόκληρου», έκρινε. Το ζήτημα δεν είναι «μόνο οι συντάξεις», αλλά να τιμηθεί ο «δεσμός θεμελιώδους εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον λαό».

Τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ ονόμασε προσωρινά ειδικό στην «καταπολέμηση της απάτης» επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, στον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναθέσει να εφαρμόσει θεραπεία σοκ περιστολής δαπανών και σε ορισμένες περιπτώσεις κατεδάφισης υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους, διατείνεται πως την υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης υπονομεύουν πολλές «απάτες» και μιλά για εκατομμύρια υποτιθέμενους δικαιούχους άνω των εκατό ετών.

Δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι τώρα λεπτομερή δεδομένα που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό.

Πηγή: skai.gr

