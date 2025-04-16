Λογαριασμός
Σεισμός 5,6 βαθμών στην περιοχή Χίντου Κους του Αφγανιστάν

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 121 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του βρισκόταν 164 χιλιόμετρα από την Μπαγλάν, πόλη κάπου 108.000 κατοίκων

Σεισμός

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Χίντου Κους του Αφγανιστάν νωρίς σήμερα, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Κατά την πηγή αυτή, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 121 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του βρισκόταν 164 χιλιόμετρα από την Μπαγλάν, πόλη κάπου 108.000 κατοίκων.

Η αρχική εκτίμηση του EMSC ήταν πως ο σεισμός είχε μέγεθος 6,4 βαθμών.

TAGS: Σεισμός Αφγανιστάν
