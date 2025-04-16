Σεισμός 5,6 βαθμών στην περιοχή Χίντου Κους του Αφγανιστάν

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Χίντου Κους του Αφγανιστάν νωρίς σήμερα, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Κατά την πηγή αυτή, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 121 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του βρισκόταν 164 χιλιόμετρα από την Μπαγλάν, πόλη κάπου 108.000 κατοίκων.

Η αρχική εκτίμηση του EMSC ήταν πως ο σεισμός είχε μέγεθος 6,4 βαθμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.