Κίνα: Λιώνουν από τη ζέστη στέγες σπιτιών - Πρωτοφανής καύσωνας

Δεκάδες κινεζικές πόλεις πλήττονται από καύσωνα με αποτέλεσμα να λιώνουν οι στέγες κτιρίων, να λυγίσει τμήμα του οδοστρώματος σε κάποιες περιοχές και οι κάτοικοι να αναζητούν δροσιά σε υπόγεια πολεμικά καταφύγια.

Μέχρι τις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος σήμερα 68 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Σανγκάη και η Ναντζίνγκ, είχαν εκδώσει κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο σε ένα σύστημα προειδοποίησης για καύσωνες τριών βαθμίδων, προβλέποντας θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου για το επόμενο 24ωρο.

Η Σανγκάη, η οποία εξακολουθεί να μάχεται για την ανάσχεση σποραδικών ξεσπασμάτων του κορωνοϊού, προειδοποίησε τα 25 εκατομμύρια κατοίκους της να προετοιμαστούν για υψηλές θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα.

As temperature soars in many parts of China, a #zoo in #Jinan City of E China's Shandong Province provided extra "services" for the animals to help them beat the heat, including spraying cold water and providing ice fruit bowls... 🥰 (CGTN/Photo via VCG) pic.twitter.com/H9mHuKHzwM