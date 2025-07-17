Μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κινεζικής εισβολής, θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι, σύμφωνα με το BBC.

Πιο συγκεκριμένα, προειδοποιητικές σειρήνες θα σημάνουν συναγερμό για αεροπορική επιδρομή και θα ηχήσουν σε όλη την πρωτεύουσα την Πέμπτη. Σε ορισμένες περιοχές οι κάτοικοι θα κληθούν να αναζητήσουν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους, ενώ ίσχυσε διακοπή της κυκλοφορίας. Θα λάβουν, επίσης, χώρα ασκήσεις μαζικών εκκενώσεων, ενώ θα γίνουν προσομοιώσεις σεναρίων κρίσης με πολλαπλές απώλειες στις οποίες θα συμμετέχουν οι πολίτες για να είναι προετοιμασμένοι.

Η Ταϊβάν ενισχύει με αυτό τον τρόπο την άμυνά της σε μία χρονική περίοδο, κατά την οποία η Κίνα υποστηρίζει ότι η προαναφερθείσα αυτοδιοικούμενη χώρα αποτελεί μέρος της επικράτειάς της.

Σε κλιμάκωση έχει οδηγηθεί η ένταση Ταϊβάν-Κίνας, από όταν η πρώτη εξέλεξε στη θέση του προέδρου τον Γουίλιαμ Λάι, τον οποίο η Κίνα απορρίπτει ως «αυτονομιστή».

Κάθε χρόνο στην Ταϊβάν λαμβάνουν χώρα οι στρατιωτικές ασκήσεις Han Kuang, όμως, φέτος συνδυάζονται με ασκήσεις που προετοιμάζουν τους πολίτες για πιθανή κινεζική εισβολή. Γενικότερα, σε όλο το νησί έχουν ξεκινήσει ασκήσεις προετοιμασίας των πολιτών για πόλεμο από την Τρίτη και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή.

Για μισή ώρα κάθε μέρα ηχούν σειρήνες σε διάφορες πόλης της Ταϊβάν σε μία προσομοίωση ενδεχόμενης αεροπορικής επιδρομής.

Οι κάτοικοι σε καθορισμένες περιοχές σε κάθε πόλη πρέπει να καταφύγουν σε εσωτερικούς χώρους - αλλιώς κινδυνεύουν να υποστούν πρόστιμο - και όλα τα καταστήματα και τα εστιατόρια πρέπει να διακόψουν τη λειτουργία τους. Η οδική κυκλοφορία πρέπει, επίσης, να διακοπεί, με τους οδηγούς να υποχρεώνονται να σταματήσουν και να κατευθυνθούν αμέσως σε εσωτερικούς χώρους.

Στην Ταϊπέι, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και εθελοντές θα λάβουν μέρος στην εκκένωση μιας αγοράς και ενός ναού, σχολείων, σταθμών του μετρό και αυτοκινητοδρόμων.

Θα γίνει, επιπλέον, πρόβα για την περίπτωση κρίσης με πολλαπλές απώλειες, προκειμένου οι πολίτες να εξασκηθούν στην αντιμετώπιση τραυματιών. Θα δημιουργηθούν, μάλιστα, σημεία διανομής προμηθειών έκτακτης ανάγκης.

Ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει για μια επικείμενη απειλή από την Κίνα και παρότι ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ισχυρίζεται ότι ο στρατός του θα μπορούσε να εισβάλει στην Ταϊβάν μέχρι το 2027, οι περισσότεροι Ταϊβανέζοι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την ύπαρξη μιας πραγματικής απειλής.

Πηγή: skai.gr

