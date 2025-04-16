Το σχέδιο της Ρωσίας για εξερεύνηση του Διαστήματος ανακοίνωσε την Τετάρτη με δηλώσεις του ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκαλύπτοντας τον μεγάλο στόχο για τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα επιδιώκουν συνεργασία στο διάστημα, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα εκπονεί σχέδια για εξερεύνηση του βαθέως διαστήματος, ενώ σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη.

«Έχουμε μεγάλα σχέδια με την Κίνα για συνεργασία στον τομέα του διαστήματος, ενδιαφέροντα, καλά και μεγαλεπήβολα», είπε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με φοιτητές από το Κρατικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Bauman Moscow.

Παράλληλα, ο Πούτιν είπε ότι πολλές χώρες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τη Ρωσία.

Ο Πούτιν επαίνεσε τον επιχειρηματία Ίλον Μασκ και τον συνέκρινε με τον Σεργκέι Κορολιόφ, τον αρχιμηχανικό επικεφαλής του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος κατά τις δεκαετίες του 1950 και ’60.

Ο Ρώσος πρόεδρος μιλούσε για τη διαστημική πολιτική του σε μια συνάντηση με μαθητές. Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, τους είπε: «Ξέρετε, υπάρχει κάποιος που ζει στις ΗΠΑ, θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι τρελαμένος με τον Άρη» Στη συνέχεια συνέκρινε τον Μασκ με τον Κορολιόφ, τον άνθρωπο που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος και έστειλε τον Γιούρι Γκαγκάριν στην πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση, το 1961.

«Τέτοιοι άνθρωποι σπανίως εμφανίζονται στον κόσμο, επιφορτισμένοι με μια συγκεκριμένη ιδέα. Ακόμη και αν μου φαίνεται απίστευτο σήμερα, συχνά τέτοιες ιδέες υλοποιούνται έπειτα από κάποιο διάστημα», συνέχισε.

Ο Πούτιν έχει επαινέσει και στο παρελθόν τον Μασκ, στα επιχειρηματικά συμφέροντα του οποίου περιλαμβάνεται και η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας SpaceX. Ο επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ασκεί σφοδρή κριτική στην Ουκρανία, στην οποία εισέβαλε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

