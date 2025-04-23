Λογαριασμός
Η σπόντα του Μπενζεμά για Κριστιάνο: «Δεν με νοιάζουν τα γκολ, μόνο η κούπα...» - Βίντεο

Ο Μπενζεμά ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν προλαβαίνει να ξεπεράσει τον Ρονάλντο σε γκολ στη Saudi Pro League, και απάντησε πως δεν τον ενδιαφέρουν τα νούμερα

Μπενζεμά για Κριστιάνο: «Δεν με νοιάζουν τα γκολ, μόνο η κούπα...»

Παρόλο που υπήρξαν για πολλά χρόνια συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Καρίμ Μπενζεμά έχουν ανταλλάξει αρκετές «σπόντες» μεταξύ τους από τότε που χώρισαν οι δρόμοι τους.

Η «μοίρα» τους έφερε να αγωνίζονται αμφότεροι στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, και μάλιστα σε δύο από τις βασικές διεκδικήτριες του τίτλου. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φοράει τη φανέλα της Αλ Νασρ, ενώ ο Γάλλος αυτή της Αλ Ιτιχάντ.

Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή η ομάδα του Μπενζεμά είναι πρώτη στη βαθμολογία με 68 βαθμούς, ενώ η αντίστοιχη του Κριστιάνο είναι τρίτη με 60. Ο «CR7», από την πλευρά του, είναι ο κορυφαίος σκόρερ του πρωταθλήματος με 23 γκολ, ενώ ο Γάλλος φορ έχει 18.

Μετά την τελευταία νίκη της Αλ Ιτιχάντ, δημοσιογράφος ρώτησε τον Μπενζεμά αν θεωρεί πως μπορεί να ξεπεράσει τον παλιό του συμπαίκτη στη κορυφή των σκόρερ. Αυτός απάντησε με κάτι που έμοιαζε με σπόντα: «Δεν με νοιάζει αυτό φίλε μου, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η κούπα...».

Δείτε βίντεο από τη δήλωση:

Πηγή: sport-fm.gr

