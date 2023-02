Κίνα: Η στιγμή της κατάρρευσης του ορυχείου – Τουλάχιστον 50 εργάτες θαμμένοι στις στοές (βίντεο)

Ένα βίντεο από την στιγμή που καταρρέει τμήμα του υπαίθριου ανθρακωρυχείου στην Εσωτερική Μογγολία, στην βόρεια Κίνα, έχει έρθει στο φως της δημοσιότητάς.

Εργαζόμενοι και οχήματα ξαφνικά θάφτηκαν μέσα σε τόνους χώματος και πετρωμάτων, όταν κατέρρευσε τμήμα του ορυχείου, το οποίο εκμεταλλεύεται η εταιρεία Xinjing Coal Mining Company, σημείωσε το CCTV.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης —το τράβηξε οδηγός φορτηγού που μεταφέρει άνθρακα— δείχνει τεράστιους βράχους να κυλούν σε πλαγιά σηκώνοντας σύννεφα σκόνης και καταπλακώνοντας οχήματα.

«Όλη η πλαγιά κατέρρευσε (...) Πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν;» ακούγεται να λέει ανδρική φωνή εκτός πλάνου. «Αν ήμουν στην ουρά εκεί κάτω σήμερα, θα πέθαινα κι εγώ».

