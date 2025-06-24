Κίνα: Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν έπληξε την αξιοπιστία του

Η Κίνα υποστηρίζει ότι η επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχει πλήξει την αξιοπιστία της Ουάσινγκτον και προειδοποίησε ότι η κατάσταση «μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο», σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο πρεσβευτής της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη Φου Κονγκ δήλωσε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να περιορίσουν «την ώθηση της βίας, να αποφύγουν την επιδείνωση των συγκρούσεων και να ρίξουν λάδι στη φωτιά», σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το Ιράν πληγώθηκε «αλλά και η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών πληγώθηκε – τόσο ως χώρα όσο και ως συμμετέχων σε οποιεσδήποτε διεθνείς διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο Φου.

Σε ανάλυσή της, η εφημερίδα Global Times ανέφερε ότι η εξωτερική στρατιωτική παρέμβαση δεν θα φέρει ποτέ ειρήνη και μόνο «θα εμβαθύνει το περιφερειακό μίσος και το τραύμα».

Πηγή: skai.gr

