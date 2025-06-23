Ρεζά Παχλαβί: Πλησιάζει το τέλος του καθεστώτος

«Το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν πλησιάζει», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιος του τελευταίου σάχη της Περσίας, Ρεζά Παχλαβί, μιλώντας για στιγμή που μοιάζει με αυτήν «της πτώσης του τείχους του Βερολίνου».

«Το καθεστώς είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Πρέπει να διευκολύνουμε αυτό το κίνημα και να σταθούμε στο πλευρό του ιρανικού λαού, όχι πετώντας μια νέα σανίδα σωτηρίας σε αυτό», τόνισε καλώντας την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αρχίσουν τυχόν νέες διαπραγματεύσεις με το θρησκευτικό σύστημα που έχει την εξουσία στην Τεχεράνη.

Ο τελευταίος διάδοχος της μοναρχίας του Ιράν κάλεσε τα δυτικά κράτη να δεχτούν ότι η κατάρρευση των σημερινών ιρανικών αρχών είναι απαραίτητη για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και περιφερειακής σταθερότητας.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα καθεστώς τόσο πολύ μειωμένο και ουσιαστικά ταπεινωμένο θα έχει διάθεση να διαπραγματευτεί εκ νέου», πρόσθεσε ο 64χρονος πρώην πρίγκιπας διάδοχος που ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε δίπλα στον ιρανικό λαό. Να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Να μην πετάξουμε στο καθεστώς αυτό μια σανίδα σωτηρίας. Η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του καθεστώτος από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ειρήνη», δήλωσε ο εξόριστος γιος του σάχη που ανετράπη.

«Έχετε δίκιο που ανησυχείτε για να σταματήσει η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και να εξασφαλιστεί η περιφερειακή σταθερότητα, αλλά μόνο μια δημοκρατική μετάβαση στο Ιράν μπορεί να διασφαλίσει ότι οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν και θα έχουν διάρκεια».

Πηγή: skai.gr

