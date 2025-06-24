Μελόνι: «Απόφαση για τυχόν χρήση των αμερικανικών βάσεων στην Ιταλία, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το κοινοβούλιό μας»

«Η Ιταλία δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεν ζητήθηκε η άδεια για την χρήση των αμερικανικών βάσεων και δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά την σημερινή δευτερολογία της στην βουλή της Ρώμης.

«Μπορώ να εγγυηθώ, πάντως, ότι για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ψήφος του κοινοβουλίου, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη όταν δεν κυβερνούσαμε εμείς», πρόσθεσε η Μελόνι. H διμερής συμφωνία της Ρώμης με την Ουάσιγκτον ορίζουν ότι, σε περίπτωση που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για πολεμικές επιχειρήσεις τις στρατιωτικές βάσεις που διαθέτουν στην Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζητήσουν και να λάβουν σχετική άδεια από την ιταλική κυβέρνηση.

Από την μεριά τους, οι δυο μεγαλύτερες δυνάμεις της ιταλικής αντιπολίτευσης -το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κίνημα Πέντε Αστέρων- ζήτησαν με έμφαση από την κυβέρνηση της Ιταλίας να εγγυηθεί ότι η χώρα δεν θα πάρει μέρος, με κανέναν τρόπο, στις συρράξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

