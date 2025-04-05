Τους τρεις άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η χώρα μας, προκειμένου να περιορίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στις εξαγωγές προϊόντων του πρωτογενούς τομέα προς τις ΗΠΑ, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν από τους δασμούς που εξήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο Action24.

Όπως είπε ο κ. Τσιάρας απαιτείται:

- Πρώτον, επαναπροσδιορισμός της πολιτικής της ΕΕ στον πρωτογενή τομέα. Η επιλογή αυτή είναι επιβεβλημένη, καθώς, όπως επισήμανε, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ.

- Δεύτερον, να επιχειρήσει η χώρα μας να υπάρξει εξαίρεση από το μέτρο της αύξησης των δασμών, σε προϊόντα μοναδικά, τα οποία δεν επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή των ΗΠΑ, όπως οι βρώσιμες ελιές, η φέτα κ.α.

- Τρίτον, να λάβει αποφάσεις η ΕΕ για τη στήριξη των αγροτικών προϊόντων που παράγονται από τα κράτη – μέλη της, καθώς είναι αδιανόητο να εξάγονται τα ευρωπαϊκά προϊόντα και οι καταναλωτές των χωρών της Ένωσης να αναγκάζονται να αγοράζουν τα ίδια προϊόντα από τρίτες χώρες, σε τιμές πιο φθηνές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει, σημείωσε ο υπουργός, να εξεταστεί η οικονομική στήριξη των προϊόντων της ΕΕ για να είναι πιο προσιτά στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Σε κάθε περίπτωση, όπως εξήγησε ο κ. Τσιάρας, αναφερόμενος και σε μέτρα που προτίθεται να λάβει η ισπανική κυβέρνηση, κάθε μέτρο που θα ληφθεί από κάθε ευρωπαϊκή χώρα, υπόκειται στον έλεγχο και στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολύ περισσότερο λόγω εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Αναφερόμενος στη σύσκεψη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που έχει προγραμματιστεί από τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, τη Δευτέρα, ο κ. Τσιάρας είπε ότι εκεί θα εξετασθεί η πολιτική της χώρας μας απέναντι στους δασμούς Τραμπ.

«Τη Δευτέρα θα υπάρξει μια γενικότερη συζήτηση για την εξέλιξη των δεδομένων που υπάρχουν και προφανώς εκεί θα γίνει και συζήτηση επαναπροσδιορισμού των δικών μας πολιτικών. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι τον κρίσιμο ρόλο, θα τον παίξουν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μέλος του σκληρού πυρήνα της ΕΕ. Και πάντα οι αποφάσεις που λαμβάνονται κάτω από το πρίσμα της ΚΑΠ, έχουν την έγκριση της Επιτροπής», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

