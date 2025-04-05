Αποζημίωση – μαμούθ 4 δισεκ. δολαρίων σε σχεδόν 7.000 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης σε ορφανοτροφεία και κέντρα κράτησης ανηλίκων, θα καταβάλει η κομητεία του Λος Άντζελες , όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Η ιστορική σημασία αυτής της απόφασης δείχνει ξεκάθαρα ότι είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε τους επιζώντες να ανακάμψουν και να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, καθώς και να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε τις συστημικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για την εγγύηση της ασφάλειας των νέων», δήλωσε η επικεφαλής της κομητείας, Φέζια Ντάβενπορτ.

Η συμφωνία, που πρέπει να λάβει την έγκριση ανώτερου Συμβουλίου Επιθεωρητών της κομητείας, έχει στόχο να αποζημιώσει τα θύματα σεξουαλικών επιθέσεων σε οικοτροφεία και σε κέντρα κράτησης για ανηλίκους τις δεκαετίες 1980, 1990 και 2000.

«Εξ ονόματος της κομητείας ζητώ ειλικρινά συγνώμη από όλους όσοι ήταν θύματα αυτών των επιλήψιμων πράξεων», δήλωσε η Ντάβενπορτ.

Νόμος που υιοθετήθηκε το 2020 στην πολιτεία της Καλιφόρνιας παράτεινε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη όσοι έχουν πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική τους ηλικία, ώστε να εγκλήματα να μην μπορούν να παραγραφούν.

Οι αρχές ωστόσο προειδοποίησαν ότι η αποζημίωση αυτή θα έχει «σημαντικές επιπτώσεις» για χρόνια στα οικονομικά της κομητείας, της μεγαλύτερης στις ΗΠΑ με βάση τον αριθμό των κατοίκων της, σχεδόν δέκα εκατομμύρια, η οποία διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό 49 δισεκ. δολαρίων.

O μεγαλύτερος διακανονισμός σεξουαλικής κακοποίησης στην ιστορία

Το 2022 οι Αμερικανοί Πρόσκοποι (Boy Scouts of America), που πλέον έχουν αλλάξει όνομα, δέχθηκαν να καταβάλουν 2,46 δισεκ. δολάρια σε περισσότερους από 80.000 άνδρες που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά από μέλη και στελέχη του κινήματος.

Η Αρχιεπισκοπή του Λος Άντζελες έχει πληρώσει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για φερόμενη κακοποίηση στα χέρια καθολικών ιερέων.

Τα θύματα του γυναικολόγου George Tyndall, στο Πανεπιστήμιο USC, έλαβαν 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν πλήρωσε 500 εκατομμύρια δολάρια στα θύματα του γιατρού της ομάδας, Λάρι Νασάρ.

«Αυτός είναι ο μεγαλύτερος διακανονισμός σεξουαλικής κακοποίησης στην ιστορία», είπε ο Άνταμ Σλέιτερ, βασικός δικηγόρος τόσο της κομητείας του Λος Αντελες όσο και των Προσκόπων, στις υποθέσεις των διακανονισμών.

Οι σοκαριστικές μαρτυρίες

Εκατοντάδες άνθρωποι, ενήλικες σήμερα, διηγήθηκαν τις σεξουαλικές επιθέσεις που υπέστησαν σε οικοτροφεία ανηλίκων, κυρίως στο MacLaren Children’s Center το οποίο έκλεισε το 2003 και φιλοξενούσε παιδιά που ανέμεναν να δοθούν σε ανάδοχες οικογένειες.

Ένας άνδρας κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από έναν γιατρό στο οικοτροφείο αυτό όταν ήταν 8 ετών, ενώ ένας άλλος δήλωσε ότι δέχθηκε επίθεση από έναν εργαζόμενο σε ηλικία 5 ετών.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα από τις προσφυγές που έχουν κατατεθεί, οι υπεύθυνοι στο MacLaren Children’s Center συχνά έβαζαν στην απομόνωση τα παιδιά, τα νάρκωναν και τα έδεναν σε καρέκλες.

Έρευνα για αυτό «το σπίτι της φρίκης», όπως έχει χαρακτηριστεί από τους δικηγόρους των θυμάτων, αποκάλυψε ότι επί δεκαετίες δεν γίνονταν έλεγχοι στο ιστορικό και το ποινικό μητρώο των εργαζομένων.

Με πληροφορίες από latimes.com, ΑΠΕ-ΜΠΕ



Πηγή: skai.gr

