Κίνα: Έθεσε σε υπηρεσία το υπεραεροπλανοφόρο της - Βίντεο

Ο «ασιατικός δράκος» βρυχάται. Σε μια επίδειξη ισχύος, το Πεκίνο έθεσε επίσημα σήμερα Παρασκευή σε υπηρεσία το Fujian (福建) το τρίτο αεροπλανοφόρο της - πολύ μεγαλύτερων δυνατοτήτων από τα προϋπάρχοντα - σε επιβλητική τελετή παρόντος του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

BREAKING: China’s Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony. pic.twitter.com/yoP7ron0pZ November 7, 2025

Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία εκσυγχρονισμού του πολεμικού ναυτικού του «ασιατικού δράκου», με φόντο την όξυνση του ανταγωνισμού με την κυβέρνηση Τραμπ, την αντιπαράθεση για την Ταϊβάν και τις διπλωματικές τριβές με χώρες όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία.

On the afternoon of November 6, the official Weibo account of China’s State Administration of Science, Technology and Industry for National Defense (SASTIND) posted an HD video of the Fujian undergoing sea trials, along with the caption: “We know you’ve been waiting for two… pic.twitter.com/h9mwOh2S24 — Global Times (@globaltimesnews) November 6, 2025

Το Fujian, πολύ πιο προηγμένο από τα άλλα δύο αεροπλανοφόρα που διαθέτει το κινεζικό ΠΝ, είναι εφοδιασμένο με σύστημα καταπέλτη που επιτρέπει να απονηώνεται πολύ μεγαλύτερο εύρος αεροσκαφών και δη με μεγαλύτερα φορτία, ενώ έχει επίσης πολύ μεγαλύτερη ακτίνα δράσης από τα άλλα δυο, σύμφωνα με το πρακτορείο. Είναι δε, το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο που μπορεί να συγκριθεί σε μέγεθος και δυνατότητες με τα υπεραεροπλανοφόρα του Αμερικανικού Ναυτικού.



Το Fujian πραγματοποίησε τις πρώτες του θαλάσσιες δοκιμές τον Μάιο του 2024.



Το αεροπλανοφόρο αυτό αναδεικνύει την ικανότητα της Κίνας να προβάλλει ισχύ σε «γαλάζια νερά» (μακριά από τις ακτές της) και να λειτουργεί σε μεγάλα θέατρα επιχειρήσεων.

Chinese President Xi Jinping attends commissioning of China's #Fujian aircraft carrier #AircraftCarrier



SANYA -- Chinese President Xi Jinping on November 5 attended the commissioning and flag-presenting ceremony of the Fujian (Hull 18), China's first aircraft carrier equipped… pic.twitter.com/yGsixRP1mX — China Military Bugle (@ChinaMilBugle) November 7, 2025

China has commissioned its latest aircraft carrier, the Fujian, after extensive sea trials, state media reported. The ship will help what is already the world's largest navy expand its power farther beyond its own waters, experts say. https://t.co/Tu8gbQH5OC — The Associated Press (@AP) November 7, 2025

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

