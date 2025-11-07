Λογαριασμός
Ο «ασιατικός δράκος» βρυχάται: Η Κίνα έθεσε σε υπηρεσία το υπεραεροπλανοφόρο της - Δείτε βίντεο

Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία εκσυγχρονισμού του πολεμικού ναυτικού του «ασιατικού δράκου», με φόντο την όξυνση του ανταγωνισμού με τον Τραμπ

Κίνα: Έθεσε σε υπηρεσία το υπεραεροπλανοφόρο της - Βίντεο

Ο «ασιατικός δράκος» βρυχάται. Σε μια επίδειξη ισχύος, το Πεκίνο έθεσε επίσημα σήμερα Παρασκευή σε υπηρεσία το Fujian (福建) το τρίτο αεροπλανοφόρο της - πολύ μεγαλύτερων δυνατοτήτων από τα προϋπάρχοντα - σε επιβλητική τελετή παρόντος του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία εκσυγχρονισμού του πολεμικού ναυτικού του «ασιατικού δράκου», με φόντο την όξυνση του ανταγωνισμού με την κυβέρνηση Τραμπ, την αντιπαράθεση για την Ταϊβάν και τις διπλωματικές τριβές με χώρες όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία.

Το Fujian, πολύ πιο προηγμένο από τα άλλα δύο αεροπλανοφόρα που διαθέτει το κινεζικό ΠΝ, είναι εφοδιασμένο με σύστημα καταπέλτη που επιτρέπει να απονηώνεται πολύ μεγαλύτερο εύρος αεροσκαφών και δη με μεγαλύτερα φορτία, ενώ έχει επίσης πολύ μεγαλύτερη ακτίνα δράσης από τα άλλα δυο, σύμφωνα με το πρακτορείο. Είναι δε, το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο που μπορεί να συγκριθεί σε μέγεθος και δυνατότητες με τα υπεραεροπλανοφόρα του Αμερικανικού Ναυτικού.

Fujian


Το Fujian πραγματοποίησε τις πρώτες του θαλάσσιες δοκιμές τον Μάιο του 2024.

Το αεροπλανοφόρο αυτό αναδεικνύει την ικανότητα της Κίνας να προβάλλει ισχύ σε «γαλάζια νερά» (μακριά από τις ακτές της) και να λειτουργεί σε μεγάλα θέατρα επιχειρήσεων.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

