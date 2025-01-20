Η Κίνα προχώρησε σήμερα στην εκτέλεση του δράστη επίθεσης με αυτοκίνητο που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 35 ανθρώπους τον περασμένο Νοέμβριο στην πόλη Ζουχάι, στη χειρότερη επίθεση που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και δέκα χρόνια στην Κίνα, έγινε γνωστό από κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Δικαστήριο της Ζουχάι, μιας κοινότητας που βρίσκεται στην επαρχία της Καντόνας (νότια Κίνα) «προχώρησε στην εκτέλεση του Φαν Ουεϊσιού σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε από το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Στις 11 Νοεμβρίου, ο άνδρας αυτός είχε πέσει εσκεμμένα με το όχημα SUV του πάνω σε ανθρώπους που γυμνάζονταν μπροστά από αθλητικό συγκρότημα της Ζουχάι, σκοτώνοντας 35 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 43, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το δικαστήριο καταδίκασε στα τέλη Δεκεμβρίου τον 62χρονο στην ποινή του θανάτου για μια πράξη που πραγματοποιήθηκε «με ιδιαίτερα απάνθρωπο τρόπο» και για λόγους «εξαιρετικά αφηρημένους», σύμφωνα με τους όρους που είχαν χρησιμοποιηθεί από το δικαστήριο και όπως είχαν μεταδώσει τα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Ο Φαν Ουεϊσιού είχε «αποφασίσει να εκφράσει το θυμό του» εξαιτίας «ενός γάμου που διαλύθηκε, προσωπικών απογοητεύσεων και της δυσαρέσκειάς του για τον τρόπο που μοιράσθηκε η περιουσία μετά το διαζύγιο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Κίνα γνώρισε τη χρονιά αυτή φονικά επεισόδια από μεμονωμένα άτομα, τα οποία ορισμένοι ειδικοί συνδέουν με την απογοήτευση που έχει προκληθεί από την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας.

Σε καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές, οι αρχές λογόκριναν γρήγορα τα δημοσιεύματα στο Ίντερνετ και διέλυσαν αυτοσχέδια μνημεία στο σημείο του δράματος.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ένας άνδρας που είχε πέσει πάνω σε πλήθος μπροστά από ένα σχολείο καταδικάσθηκε σε θάνατο, αλλά η ποινή του μετατράπηκε.

Το δικαστήριο είχε επίσης θεωρήσει πως ο καταδικασθείς έδρασε «για να εκτονώσει προσωπικά συναισθήματα», κυρίως έπειτα από «οικονομικές απώλειες ως συνέπεια επενδύσεων» καθώς και για «οικογενειακές συγκρούσεις».

Το Πεκίνο θεωρεί κρατικό απόρρητο τους επίσημους αριθμούς αναφορικά με τη θανατική ποινή.

Ωστόσο οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, εκτιμούν ότι χιλιάδες άνθρωποι εκτελούνται κάθε χρόνο στη χώρα αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

