ΗΠΑ: Πέθανε στα 71 του ο Hulk Hogan

Πέθανε την Πέμπτη ο «γίγαντας του κατς» Χαλκ Χόγκαν. Ο Τέρι Μπολία, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ευρύτερα γνωστός ως Χαλκ Χόγκαν, ήταν μέλος του WWE Hall of Fame, και απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών, σύμφωνα με το TMZ Sports.

Ασθενοφόρο ανταποκρίθηκε σε αναφορά για «καρδιακή ανακοπή» στο σπίτι του Χόγκαν στο Κλίαργουότερ νωρίς το πρωί της Πέμπτης (ώρα ΗΠΑ), ωστόσο παρά τις προσπάθειες ο Χόγκαν κατέληξε.

Πηγές που γνωρίζουν το περιστατικό δήλωσαν στο TMZ Sports ότι αρκετά αστυνομικά οχήματα και ομάδες έκτακτης ανάγκης ήταν σταθμευμένα έξω από το σπίτι του θρύλου της επαγγελματικής πάλης.

Ο θάνατος του Χόγκαν αναφέρθηκε εβδομάδες αφότου η σύζυγός του, Σκάι Χόγκαν, διέψευσε τις φήμες ότι βρισκόταν σε κώμα, ισχυριζόμενη ότι η καρδιά του ήταν «δυνατή» ενώ ανάρρωνε από χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με το TMZ Sports.



Ο Αμερικανός παλαιστής ήταν το μεγάλο αστέρι του WWF (World Wrestling Federation - σήμερα WWE) και έγινε γνωστός και στη χώρα μας. Ο χαρακτήρας του Χόγκαν είναι ένας από τους πιο γνωστούς στην ιστορία της επαγγελματικής πάλης, μετατρέποντας το WWE σε μια διεθνή κερδοφόρα επιχείρηση τη δεκαετία του 1980, όντας το «πρόσωπό» της κατά τη διάρκεια της άνθησης της δημοτικότητάς της.

Ο Μπολία ήταν πεντάκις φορές πρωταθλητής WWE, με ρεκόρ1.474 ημερών ως πρωταθλητής της WrestleMania και έξι φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο WCW, το «αντίπαλο δέος» του WWE για ένα διάστημα.

Πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες και σειρές, αλλά η καριέρα του πήρε νέα δυναμική όταν αντιμετώπισε τον «Ρόκι» Σιλβέστερ Σταλόνε στο Rocky III.

Ο Χόγκαν, ήταν Ρεπουμπλικανός, και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, και τον υποστήριξε με θέρμη στο προεκλογικό συνέδριο του κόμματος.

I Am Absolutely Shocked To Hear About The Passing Of My Close Friend @HulkHogan! Hulk Has Been By My Side Since We Started In The Wrestling Business. An Incredible Athlete, Talent, Friend, And Father! Our Friendship Has Meant The World To Me. He Was Always There For Me Even When… pic.twitter.com/rOWLakMjr4 — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) July 24, 2025

R.I.P to a legend. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 HULK HOGAN pic.twitter.com/Hjt7ncnhvO — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 24, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.