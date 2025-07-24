Η Τουρκία παρουσίασε διατρητική βόμβα και βαλλιστικούς  υπερηχητικούς πυραύλους 

Η Τουρκία παρουσίασε αυτή την εβδομάδα μια σειρά από βαλλιστικούς πυραύλους και άλλα προηγμένα οπλικά συστήματα σε εθνική έκθεση όπλων.

Όπως αναφέρει το Middle East Eye, η τουρκική αμυντική βιομηχανία Roketsan παρουσίασε νέα οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων πυραύλους αέρος-αέρος, βαλλιστικούς πυραύλους και ένα υπερηχητικό όπλο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η νέα έκδοση του βαλλιστικού πυραύλου Tayfun, με την ονομασία Tayfun Block 4, σημειώνει το δημοσίευμα, η οποία διαθέτει υπερηχητικές δυνατότητες. Ο πύραυλος ζυγίζει 7,2 τόνους, έχει μήκος 10 μέτρα και η εμβέλειά του υπολογίζεται στα 1.000 χιλιόμετρα.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η αποκάλυψη του Tayfun Block 4 παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που η χρήση βαλλιστικών και υπερηχητικών πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ παρακολουθείται στενά από τις χώρες της περιοχής. Παρά τις αδυναμίες της ιρανικής αεράμυνας, η Τεχεράνη έχει καταφέρει να επιφέρει πλήγματα σε βάθος εντός του ισραηλινού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων στόχων στο Τελ Αβίβ, σημειώνει.

«Στο σύγχρονο πεδίο μάχης, η σημασία των υπερηχητικών βαλλιστικών πυραύλων έχει καταστεί απολύτως σαφής, όπως δείχνουν τα πρόσφατα γεγονότα», δήλωσε την Τρίτη ο γενικός διευθυντής της Roketsan, Μουράτ Ικίντζι, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Βιομηχανίας (IDEF). Όπως τόνισε, ο νέος πύραυλος θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο πρόεδρος της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, Χαλούκ Γκιουργκούν, δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά νέα προγράμματα ανάπτυξης πυραύλων και υπερηχητικών όπλων, τα οποία θα παρουσιαστούν στο κοινό το προσεχές διάστημα.

Ακολούθως το Middle East Eye αναφέρει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι η Τουρκία σκοπεύει να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ αυξάνοντας το απόθεμα μέσου και μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων. Τον Ιανουάριο, είχε ανακοινώσει την επιτυχή ανάπτυξη του Cenk, ενός πυραύλου με εμβέλεια 2.000 χιλιομέτρων, σχεδιασμένου για το τουρκικό διαστημικό πρόγραμμα.

Νέα γενιά οπλικών συστημάτων

Στην αμυντική έκθεση, η Roketsan παρουσίασε επίσης έναν πύραυλο αέρος, τον 300 ER, ικανό να πλήξει στόχους σε απόσταση άνω των 500 χιλιομέτρων, όταν εκτοξεύεται από μέσα όπως μαχητικά αεροσκάφη ή μη επανδρωμένα drones, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

Κατά τις πρόσφατες συγκρούσεις, εκτιμάται ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε παρόμοιας κατηγορίας πυραύλους για να πλήξει στόχους κοντά στα σύνορα με το Ιράκ από ασφαλή απόσταση.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει τη δική τους βόμβα διάτρησης καταφυγίων – τη GBU-57 A/B Massive Ordnance Penetrator, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η παρουσίαση αυτών των οπλικών συστημάτων υπογραμμίζει τη μετατόπιση της περιφερειακής ισορροπίας ισχύος προς πιο εξελιγμένες μορφές πολέμου, όπου η ακρίβεια, η ταχύτητα και η εμβέλεια αποτελούν κρίσιμους παράγοντες αποτροπής και επιβολής, υπογραμμίζει το δημοσίευμα.

Η τουρκική εταιρεία Roketsan παρουσίασε το Simsek-2, έναν δορυφορικό πύραυλο δύο σταδίων με υγρό καύσιμο, ικανό να μεταφέρει φορτίο 1,5 τόνου σε τροχιά άνω των 700 χιλιομέτρων.

Ταυτόχρονα, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του τουρκικού υπουργείου Άμυνας παρουσίασε τη νέα γενιά διατρητικών βομβών με την ονομασία NEB (Nüfuz Edici Bomba).

Η διευθύντρια του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, Νιλουφέρ Κουζουλού, εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες διατρητικές κεφαλές παρέμειναν εκτός δημόσιας προβολής επί πολλά χρόνια, εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας σχεδιασμού, πιστοποίησης και δοκιμών, η οποία διήρκεσε συνολικά 12 έτη.

«Πραγματοποιήσαμε δοκιμές σε μπλοκ από σκυρόδεμα ενισχυμένο με C50 και ράβδους χάλυβα 22 χιλιοστών. Η βόμβα NEB που αναπτύξαμε διείσδυσε σε βάθος 7 μέτρων στον στόχο», ανέφερε η Κουζουλού.

Σύμφωνα με την ίδια, στη συνέχεια, ο κύριος πυρήνας συνέχισε την πορεία του, διαπερνώντας επιπλέον μπλοκ σκυροδέματος βάρους 1,5 τόνου και εξήλθε, φτάνοντας μέχρι τον αμμώδη θάλαμο της δοκιμής.

Η Κουζουλού πρόσθεσε ότι η βόμβα διάτρησης καταφυγίων δοκιμάστηκε στη συνέχεια και σε σενάριο εναέριας ρίψης. «Κατά τη δοκιμή αυτή, το προχώρησε περίπου 90 μέτρα μέσα σε βραχώδες έδαφος και έσπασε ακόμη και την αντίθετη πλευρά του βράχου», δήλωσε.

