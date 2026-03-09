Νέες επιθέσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή

Λίγες ώρες αφότου το Ιράν όρισε νέο ανώτατο ηγέτη του τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν νέες εκτοξεύσεις πυραύλων κατά χωρών της περιοχής. Εν τω μεταξύ, και το Ισραήλ εξαπέλυσε ένα ακόμη «κύμα πληγμάτων» εναντίον ιρανικών θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και υποδομών του καθεστώτος.

Ανταποκριτές του CNN στην Τεχεράνη ανέφεραν ότι ακούστηκαν αρκετοί ισχυροί κρότοι σε όλη την πρωτεύουσα, οι οποίοι φαίνονταν να προέρχονται από αεροπορικά πλήγματα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι έπληξε υποδομές της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα Βηρυτό. Σε βίντεο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters φαίνονται στήλες καπνού να υψώνονται από τα νότια προάστια της πόλης.

Στο Μπαχρέιν, βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γεωεντοπίστηκαν από το CNN δείχνουν μεγάλη πυρκαγιά και πυκνό καπνό να υψώνεται από βιομηχανική ζώνη όπου στεγάζεται η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία BAPCO. Η εταιρεία στη συνέχεια εξέδωσε «ανακοίνωση ανωτέρας βίας» για τις δραστηριότητές της, μετέδωσε το Bahrain News Agency.

Οι αρχές είχαν προηγουμένως αναφέρει ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν ιρανικά πλήγματα με drones έπληξαν την πόλη Σίτρα, περίπου 6 χιλιόμετρα από τη βιομηχανική περιοχή. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και παιδιά, σύμφωνα με το National Communication Center, ενώ οι επιθέσεις στόχευσαν κατοικημένες περιοχές κοντά σε ενεργειακές υποδομές.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανταποκριτές του CNN στο Άμπου Ντάμπι άκουσαν δυνατές εκρήξεις και έκαναν λόγο για τους πιο ισχυρούς κρότους που έχουν ακουστεί από την έναρξη του πολέμου. Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι ήχοι προήλθαν από τα συστήματα αεράμυνας, τα οποία αναχαίτισαν «βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτιζαν drones και πυραύλους κρουζ».

Στη Σαουδική Αραβία, τέσσερα drones που κατευθύνονταν προς το πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ -ένα από τα μεγαλύτερα της περιοχής- αναχαιτίστηκαν και συνετρίβησαν στην αχανή έρημο Ρουμπ αλ Χάλι, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Στο Κουβέιτ, ένα drone καταρρίφθηκε από την Εθνοφρουρά της χώρας «σε μία από τις τοποθεσίες που έχει υπό την προστασία της». Η Εθνοφρουρά ανέφερε ότι κατέρριψε το drone «στο πλαίσιο των προσπαθειών διασφάλισης ζωτικών εγκαταστάσεων».

Στο Κατάρ, οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν πυραυλική επίθεση, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας με ανάρτησή του στο X.



