Οι ελάχιστες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν εδώ και εβδομάδες σε τμήματα της Κίνας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, προκάλεσαν ξηρασία σε διάφορες επαρχίες, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις και να εφαρμόσουν μέτρα για να περιορίσουν τον αντίκτυπό της στη γεωργία καθώς και στην υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση.

Οι θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα προβλέπεται να σκαρφαλώσουν σε επίπεδα ρεκόρ σε τμήματα της Κίνας ενώ χώρες σε όλη την Ασία ετοιμάζονται για ένα ακόμα καλοκαίρι με ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το κινεζικό υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν επηρεάσει αρνητικά τη σπορά και ότι είναι δύσκολη η αντιμετώπιση της ξηρασίας και η προστασία των καλλιεργειών.

Το κινεζικό υπουργείο Υδάτινων Πόρων εφάρμοσε αυτή την εβδομάδα έκτακτα μέτρα για τη διαχείριση της ξηρασίας στις επαρχίες Γκανσού, Σαανσί, Σανσί, Χενάν και Σαντόνγκ, γεγονός που υποδηλώνει ότι διάφορες περιοχές στην χώρα, από τα βορειοδυτικά έως τα ανατολικά, αντιμετωπίζουν συνθήκες ξηρασίας και πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, με την ξηρασία να αναμένεται να επιδεινωθεί, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε κάποιες περιοχές των επαρχιών Χεμπέι, Χενάν και Σαντόνγκ, οι θερμοκρασίες μπορεί να φθάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας πιθανόν ιστορικά ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV.

Η θερμοκρασία επιφανείας μπορεί να φθάσει τους 70 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της Σανσί και της Σαανσί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το υπουργείο διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για διάφορες περιοχές, όπως στη βορειοδυτική Σαανσί, τις βόρειες Χεμπέι και Σανσί, τις ανατολικές Ανχούι και Σαντόνγκ καθώς και την κεντρική Χενάν για να προστατευθούν το νερό και η παραγωγή τροφίμων.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε ότι θα συνεχίσουν να επικρατούν συνθήκες καύσωνα και προειδοποίησε για την ανάγκη να προετοιμαστούν για έκτακτα μέτρα ηλεκτροδότησης και για την αποτροπή πυρκαγιάς σε δασικές περιοχές, όπως ανέφερε η Λαϊκή Ημερησία. Η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα καταγράφει άλμα όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και οι κάτοικοι χρησιμοποιούν κλιματιστικά για να δροσιστούν.

Οι βροχές, και όχι οι υψηλές θερμοκρασίες, είναι η απειλή για τη νότια Κίνα. Το περιφερειακό παρατηρητήριο της Φουτζιάν εξέδωσε προειδοποίηση για αύξηση της υγρασίας και πιθανές καταστροφές ύστερα από την πρόβλεψη για έντονες βροχοπτώσεις έως το Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.