Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν κατήγγειλε ως «σκανδαλώδη και απαράδεκτη» την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την επιβολή μεγάλου προστίμου στην Βουδαπέστη για μη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου.

«Το πρόστιμο των 200 εκατομμυρίων ευρώ συν ένα εκατομμύριο ημερησίως (!!!) για το γεγονός ότι υπερασπισθήκαμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι «σκανδαλώδες και απαράδεκτο», δήλωσε ο εθνικιστής Ούγγρος πρωθυπουργός στο Χ. «Οι παράνομοι μετανάστες φαίνεται ότι είναι σημαντικότεροι για τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών από τους ίδιους τους ευρωπαίους πολίτες του».

The #ECJ’s decision to fine #Hungary with 200M euros plus 1M euros daily(!!!) for defending the borders of the European Union is outrageous and unacceptable. It seems that illegal #migrants are more important to the Brussels bureaucrats than their own European citizens. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 13, 2024

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης καταδίκασε σήμερα την Ουγγαρία σε καταβολή εφ' άπαξ προστίμου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ και ενός εκατομμυρίου ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης για μη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο στο θέμα του ασύλου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Βουδαπέστη δεν εκτέλεσε μία από τις αποφάσεις του που χρονολογείται από τον Δεκέμβριο 2020, με την οποία η Ουγγαρία καταδικάσθηκε για παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης κυρίως ως προς τις διαδικασίες που έχουν σχέση με τον χορήγηση διεθνούς προστασίας και την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς άδεια παραμονής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.