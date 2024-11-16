Κίνα: 8 νεκροί και 17 τραυματίες από επιθέσεις με μαχαίρι σε σχολή

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι ενός 21χρονου φοιτητή σε ένα σχολή τεχνικής εκπαίδευσης, στην πόλη Ούσι της ανατολικής Κίνας στην Τσιανγκσού, σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω άτι 18:30 το απόγευμα τοπική ώρα στο Επαγγελματικό Ινστιτούτο Τεχνών και Τεχνολογίας της Ούσι. Ο 21χρονος δράστης συνελήφθη επί τόπου.

Οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η αστυνομία διεξάγει περαιτέρω έρευνες για την υπόθεση.

Το αιματηρό συμβάν συμβαίνει λίγες μέρες μετά από ένα άλλο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου το βράδυ της Δευτέρας έξω από αθλητικό κέντρο στην πόλη Τζουχάι, σκοτώνοντας 35 ανθρώπους και τραυματίζοντας 43

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

