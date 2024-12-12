Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θα μείνει στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «New York Post», η νέα πρέσβης θα μετακομίσει σύντομα στο «Jefferson House», το οποίο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, φιλοξενώντας εκδηλώσεις που προωθούν τις διπλωματικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τα εσωτερικά του χαρακτηριστικά είναι περιορισμένες λόγω της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ωστόσο προσφέρει μια ματιά της πολυτελούς κατοικίας μέσα από φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί κατά διαστήματα από τους επίσημους λογαριασμούς στα social media της ίδιας της πρεσβείας.

"Kimberly Guilfoyle will soon move to this mansion in Athens when she becomes US ambassador to Greece" - New York Post #SmartNews https://t.co/yoZFORm1Gg — Sean Hyman (@Sean_Hyman) December 12, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατοικία βρίσκεται στο Κολωνάκι, μια περιοχή, όπως λέει το δημοσίευμα, γνωστή για τη νεοκλασική αρχιτεκτονική της και την εγγύτητα σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους. Το ίδιο το κτίριο αντικατοπτρίζει παραδοσιακά ελληνικά αρχιτεκτονικά στοιχεία μαζί με μια αισθητική Παλμ Μπιτς, εναρμονισμένο με τη γειτονιά που το περιβάλλει.

Στο εσωτερικό, η κατοικία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα, ενώ υπάρχουν και χώροι για δημόσιες εκδηλώσεις. Υπάρχουν αίθουσες υποδοχής, τραπεζαρία και χώροι συνεδριάσεων, όλα επιπλωμένα και με σεβασμό στις ελληνικές καλλιτεχνικές παραδόσεις.

Πηγή: skai.gr

