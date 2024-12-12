Λογαριασμός
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στο Κολωνάκι θα μείνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ – Δείτε φωτογραφίες της πολυτελούς κατοικίας

H κατοικία βρίσκεται στο Κολωνάκι, μια περιοχή, γνωστή για τη νεοκλασική αρχιτεκτονική της, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «New York Post»

Φωτογραφίες της έπαυλης

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θα μείνει στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «New York Post», η νέα πρέσβης θα μετακομίσει σύντομα στο «Jefferson House», το οποίο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, φιλοξενώντας εκδηλώσεις που προωθούν τις διπλωματικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις. 

To «Jefferson House»

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τα εσωτερικά του χαρακτηριστικά είναι περιορισμένες λόγω της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ωστόσο προσφέρει μια ματιά της πολυτελούς κατοικίας μέσα από φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί κατά διαστήματα από τους επίσημους λογαριασμούς στα social media της ίδιας της πρεσβείας.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Φωτογραφίες της έπαυλης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατοικία βρίσκεται στο Κολωνάκι, μια περιοχή, όπως λέει το δημοσίευμα, γνωστή για τη νεοκλασική αρχιτεκτονική της και την εγγύτητα σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους. Το ίδιο το κτίριο αντικατοπτρίζει παραδοσιακά ελληνικά αρχιτεκτονικά στοιχεία μαζί με μια αισθητική Παλμ Μπιτς, εναρμονισμένο με τη γειτονιά που το περιβάλλει.

Φωτογραφίες της έπαυλης

Στο εσωτερικό, η κατοικία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα, ενώ υπάρχουν και χώροι για δημόσιες εκδηλώσεις. Υπάρχουν αίθουσες υποδοχής, τραπεζαρία και χώροι συνεδριάσεων, όλα επιπλωμένα και με σεβασμό στις ελληνικές καλλιτεχνικές παραδόσεις.

Φωτογραφίες της έπαυλης

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Κολωνάκι
