Wicked: «Κινηματογραφικός θρίαμβος» που κάνει θραύση

Είναι μία από τις φορές που οι κριτικοί συμφωνούν: Το «Wicked» είναι το πιο must-see μιούζικαλ της φετινής σεζόν. Το Forbes κάνει λόγο για έναν «κινηματογραφικό θρίαμβο», ενώ το Variety παρομοιάζει την ταινία με μία φαντασμαγορική «γαμήλια τούρτα, γεμάτη λάμψη και στολίδια». Η ταινία με πρωταγωνίστριες τις διάσημες τραγουδίστριες Αριάνα Γκράντε και Σίνθια Ερίβο κάνει θραύση, με τα έσοδα να φτάνουν ήδη τα 373 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Box Office Mojo.



Το «Wicked», σε σκηνοθεσία του Τζον Μ. Τσου, αποτελεί ουσιαστικά το prequel του «Ο Μάγος του Οζ» του 1939. Το μιούζικαλ διηγείται την ιστορία της φιλίας ανάμεσα στην «καλή» Γκλίντα (Γκράντε) και της… πρασινόμορφης Έλφαμπα (Ερίβο), που αργότερα γίνεται γνωστή ως η «Κακιά Μάγισσα της Δύσης» στη Χώρα του Οζ.

Η «καλή» Γκλίντα και η «κακιά» Έλφαμπα

Η ταινία ξεκινάει με τον θάνατο της Έλφαμπα, που είναι το θέμα και στο «Ο Μάγος του Οζ», και την Γκλίντα να διηγείται στους κατοίκους του Οζ πώς έγινε «κακιά» η φίλη της.



Το "Wicked” δείχνει πώς γνωρίστηκαν οι δύο μάγισσες στο πανεπιστήμιο και κατέληξαν – κόντρα στη θέλησή τους – να συγκατοικούν. Αρχικά δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, μιας και η δημοφιλής Γκλίντα φοβάται πως θα την ξεπεράσει μία αουτσάιντερ, μία μάγισσα που δέχεται συνεχώς τον χλευασμό εξαιτίας του πράσινου χρώματος του δέρματός της.



Η μουσική προσαρμογή του Τσου είναι εντυπωσιακή, με προσοχή στη λεπτομέρεια. Ο σκηνοθέτης απεικονίζει τη Χώρα του Οζ ως έναν πολύχρωμο, μαγικό κόσμο φαντασίας με μαγικά ζώα όπως ιπτάμενες μαϊμούδες και ομιλούσες κατσίκες. Πολλά σημεία των χορογραφιών και της μουσικής ένδυσης της ταινίας είναι συγκινητικά – αν και σε ορισμένες στιγμές ο θεατής έχει την αίσθηση πως η ταινία θα μπορούσε να διαρκεί και λιγότερα από 160 λεπτά.

Η Ερίβο και η Γκράντε κερδίζουν τις εντυπώσεις

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε είναι φυσικά αυτές που κλέβουν την παράσταση με τις εντυπωσιακές τους φωνές, αλλά και με την ερμηνεία τους. Γι’ αυτό και πολλοί πιστεύουν πως οι δύο σταρ θα πρωταγωνιστήσουν και στα κινηματογραφικά βραβεία της φετινής σεζόν.



Η Γκλίντα είναι μία ισχυρογνώμων και μάλλον κακομαθημένη ντίβα, η οποία αρέσκεται να τινάζει επιδεικτικά τα κατάξανθα μαλλιά της προς τα πίσω, ενώ η Έλφαμπα είναι μία επίμονη αουτσάιντερ που εμμένει στα ιδανικά της. Με τους αντικρουόμενους αυτούς χαρακτήρες το "Wicked” καταφέρνει να θέσει ορισμένα θεμελιώδη ερωτήματα: πού τίθενται τα όρια ανάμεσα στο «καλό» και το «κακό»; Γεννιόμαστε ή μήπως γινόμαστε κακοί; Πώς διαχειρίζεται κανείς το να είναι διαφορετικός και περιθωριοποιημένος; Και την ίδια στιγμή το μιούζικαλ δείχνει και κάτι ακόμη: πόσο γρήγορα μπορεί να διαστρεβλωθεί η αλήθεια, αλλά και πόσο εύκολα επηρεάζονται οι μάζες.

«Αμόκ» και στους γερμανικούς κινηματοράφους;

Από σήμερα, 12 Δεκεμβρίου, η ταινία προβάλλεται και στη Γερμανία , ενώ τον Νοέμβριο του 2025 αναμένεται να κυκλοφορήσει το δεύτερο μέρος του μιούζικαλ.



Μετά τον πάταγο που έχει προκαλέσει η ταινία στις ΗΠΑ, οι γερμανικοί κινηματογράφοι περιμένουν επίσης πάρα πολλούς θεατές. «Η ταινία έχει σίγουρα τη δυναμική να φέρει πάρα πολλούς ανθρώπους στους κινηματογράφους», δηλώνει η Κριστίν Μπεργκ, επικεφαλής της Ένωσης Γερμανικών Κινηματογράφων. Ήδη οι προπωλήσεις εισιτηρίων φαίνεται να πηγαίνουν εξαιρετικά.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

