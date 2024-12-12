Ένας κακός χαμός επικρατεί από χθες, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2024, όταν έγινε γνωστό ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα είναι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι το άκουσμα του ονόματός της προκάλεσε -αρχικά- ένα «μούδιασμα» στην ελληνική διπλωματία, ωστόσο η Αθήνα και συγκεκριμένα η κυβέρνηση βλέπει στο πρόσωπό της ένα παράθυρο ευκαιρίας για μεγαλύτερη «διείσδυση» στο περιβάλλον Τραμπ.

Είναι δε χαρακτηριστικό του «μουδιάσματος» και της αμηχανίας που επικρατεί ότι από τους πρώτους που έσπευσαν να «καλωσορίσουν» την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, μέσω ενός «στόρι» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου «τάγκαρε» και το όνομά της.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι προσωπική φίλη του Ντόναλντ Τραμπ, πρώην νύφη του, αφού ήταν αρραβωνιασμένη με τον υιό του, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεννήθηκε το 1969 και η ιστορία της θυμίζει πολύ το… αμερικανικό όνειρο. Ήταν παιδί μεταναστών, ενός Ιρλανδού και μιας Πορτορικανής, μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο και σπούδασε στη Νομική του πανεπιστημίου της ίδιας πόλης, εργαζόμενη παράλληλα ως μοντέλο.

Από το 1994 έως το 2004 υπηρέτησε από διάφορες θέσεις στην πολιτειακή δικαιοσύνη της Καλιφόρνιας (Σαν Φρανσίσκο και Λος Αντζελες), ενώ το 2004 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου λίγο αργότερα, το 2006, ξεκίνησε η καριέρα της στο Fox News.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι είναι στενή φίλη και σύμμαχός μου. Η τεράστια εμπειρία της και ο ηγετικός ρόλος της στα θέματα δικαιοσύνης, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική μαζί με την οξυδέρκειά της την καθιστούν εξαιρετικά ικανή να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ και να προστατεύσει τα συμφέροντά μας στο εξωτερικό. Είναι το ιδανικό πρόσωπο για την ενίσχυση των ισχυρών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα και για την προώθηση των συμφερόντων μας σε θέματα που εκτείνονται από την αμυντική συνεργασία έως την εμπορική και την οικονομική καινοτομία».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του διορισμού της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ευχαρίστησε τον εκλεγμένο πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό της, εκφράζοντας την ετοιμότητά της να προωθήσει την ατζέντα της νέας κυβέρνησης και να στηρίξει τις συμμαχικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.



President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) December 10, 2024

Οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

Μεταξύ 2001 και 2006 ήταν παντρεμένη με τον νυν κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος το 2004 ήταν δήμαρχος Σαν Φρανσίσκο. Πρακτικά, όταν η Γκίλφοϊλ έφυγε για την ανατολική ακτή, ήδη τα σκανδαλοθηρικά μέσα αναφέρονταν στη διάσταση που υπήρχε στο ζευγάρι, αλλά και στις απιστίες του Νιούσομ.

Ήδη από τότε η Γκίλφοϊλ δεν είχε πρόβλημα να αναφερθεί σε λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής της, όπως για παράδειγμα το ευμέγεθες πέος του τότε δημάρχου ή οι σεξουαλικές συνήθειές τους. Η Γκίλφοϊλ παντρεύτηκε σύντομα μετά το διαζύγιό της από τον Νιούσομ, με τον Νεοϋορκέζο κληρονόμο Ερικ Βιλανσί, από τον οποίο και απέκτησε τον γιο της, Ρόναν, που είναι ήδη 18 ετών.

Ωστόσο, αν κάτι «βαραίνει» το ιστορικό της είναι η κατηγορία, από την πρώην βοηθό της, για σεξουαλική παρενόχληση -η ίδια αρνείται ότι συνέβη-, ενώ «αρνητικό» πρόσημο είχε και η συνεργασία της με την Κάμαλα Χάρις στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο.

Το Fox News πλήρωσε 4 εκατ. δολάρια στην πρώην βοηθό της για να μην συρθεί στα δικαστήρια, ενώ η μέλλουσα πρέσβης έχει κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της επίδειξης άσεμνων εικόνων ανδρικών γεννητικών οργάνων. Το κανάλι την ανάγκασε να αποχωρήσει τον Ιούλιο του 2018 -αρκετά χρόνια πριν από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου της. Εκείνη την εποχή, ήταν συμπαρουσιάστρια της πολιτικής εκπομπής συζήτησης «The Five». Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αρνήθηκε δημοσίως κάθε κατηγορία.

Είναι δεδομένο ότι η αμφιλεγόμενη επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ προβληματίζει το υπουργείο Εξωτερικών, αλλά προς το παρόν τηρεί «σιγή ιχθύος». Κι αυτό γιατί το προφίλ της δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις τυπικές απαιτήσεις του ρόλου, αλλά εγείρει, παράλληλα, ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές.

Τι έχει πει για την Ελλάδα

Η απατημένη πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει μιλήσει και με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα. Σε ένα επεισόδιο της εκπομπής της στο Fox News το 2015 είχε αποκαλέσει τους Έλληνες «τεμπέληδες» και «τζαμπατζήδες», σημειώνοντας ότι βασίζονται υπερβολικά στην -εκάστοτε- κυβέρνηση.

#KimberlyGuilfoyle Ramps Up Scandalous Style As Don Jr. Mistress Rumors Explode pic.twitter.com/iqlFlZHgeF — Nicki Swift (@NickiSwiftCeleb) September 27, 2024

Μάλιστα, είχε πει -απευθυνόμενη στους συμπαρουσιαστές της- ότι το πρόβλημα με την κρίση χρέους στην Ελλάδα είναι ότι «κανείς δεν τιμωρεί», όπως όταν ένας «σκύλος κατουράει στο χαλί». Προσθέτοντας ότι χρειαζόμαστε… «εκπαίδευση». Ήταν ένα, απολαυστικό παραλήρημα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

