Kim Turnbull: Ποτέ δεν ήμουν ζευγάρι με τον Brooklyn Beckham

Η Kim Turnbull, DJ και μοντέλο, για πρώτη φορά, διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες ότι είχε σχέση με τον Brooklyn Beckham κατά την εφηβεία τους — φήμες που, σύμφωνα με αρκετές πηγές, σχετίζονται με τη φερόμενη ένταση μεταξύ των αδελφών Beckham.

Η 24χρονη Kim, η οποία πρόσφατα χώρισε με τον Romeo Beckham, δήλωσε ξεκάθαρα ότι ανάμεσα σε εκείνη και τον Brooklyn δεν υπήρξε ποτέ κάτι ρομαντικό, πέρα από μια σχολική φιλία στα 16 τους.

«Έχω αποφύγει να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά ήρθε η ώρα να βάλω τέλος στις φήμες. Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με το πρόσωπο που λένε», τόνισε σε ανάρτησή της στο Instagram.

Οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν όταν η σύζυγος του Brooklyn, Nicola Peltz, φέρεται να ένιωσε άβολα με την παρουσία της Kim, υποστηρίζοντας ότι είχε σχέση με τον σύζυγό της.

Η 24χρονη όμως διέψευσε κατηγορηματικά κάθε τέτοιο σενάριο, τονίζοντας πως απλώς βρίσκονταν στον ίδιο φιλικό κύκλο το 2016.

Οι εντάσεις στην οικογένεια Beckham κορυφώθηκαν όταν ο Brooklyn και η Nicola δεν παρέστησαν σε καμία από τις πέντε εορταστικές εκδηλώσεις για τα 50ά γενέθλια του David Beckham, με δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι η αιτία ήταν το μοντέλο και DJ.

Παρότι το ειδύλλιο μεταξύ Kim και Romeo τελείωσε πρόσφατα, πηγές κοντά στο ζευγάρι επιμένουν ότι ο χωρισμός τους ήταν φιλικός και άσχετος με την οικογενειακή διαμάχη.

H 24χρονη μάλιστα είχε δώσει το «παρών» σε αρκετές από τις οικογενειακές στιγμές των Beckham τους τελευταίους μήνες, από δείπνα στο Λονδίνο μέχρι ταξίδια στη Γαλλία.

Ωστόσο, οι φήμες γύρω από την ένταση ανάμεσα στην Nicola και την οικογένεια Beckham υπάρχουν εδώ και χρόνια, με αναφορές ότι ξεκίνησαν από τον ίδιο τον γάμο της με τον Brooklyn το 2022, με «ψυχρό» κλίμα απέναντι στη Victoria και άλλα μέλη της οικογένειας.

«Δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί η παρενόχηση και η διαστρέβλωση της αλήθειας. Ήρθε η ώρα να προχωρήσω.», τόνισε το κορίτσι θέλοντας να βάλει τέλος στη στοχοποίηση του και να απομακρυνθεί από τη δημόσια συζήτηση μιλώντας ξεκάθαρα.

