«Ψαρωτική» επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν σε νεότευκτο αντιτορπιλικό - Βίντεο

Ο Ουν επισκέφτηκε το Choe Hyon και, αυτή τη φορά, η αυστηρότητα στο πρόσωπό του έδειχνε ξεκάθαρα τις προσθέσεις του, σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά

Επίσκεψη – επιθεώρηση στο νεότευκτο αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, λίγους μήνες μετά το φιάσκο live σε τελετή καθέλκυσης αντιτορπιλικού τον περασμένο Μάιο. 

Ο Κιμ επισκέφτηκε το Choe Hyon σε στρατιωτική βάση, σε άγνωστη τοποθεσία και αυτή τη φορά, η αυστηρότητα στο πρόσωπό του έδειχνε ξεκάθαρα τις προσθέσεις του, σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά. 

«Το ναυτικό θα πρέπει να είναι έτοιμο να «αποτρέψει ή να αντιμετωπίσει πλήρως και να τιμωρήσει τις προκλήσεις του εχθρού», ανέφερε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το κρατικο πρακτορείο KCNA.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πότε το πλοίο θα τεθεί σε λειτουργία, ανέφεραν οι αναλυτές.

