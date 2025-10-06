Επίσκεψη – επιθεώρηση στο νεότευκτο αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, λίγους μήνες μετά το φιάσκο live σε τελετή καθέλκυσης αντιτορπιλικού τον περασμένο Μάιο.
Ο Κιμ επισκέφτηκε το Choe Hyon σε στρατιωτική βάση, σε άγνωστη τοποθεσία και αυτή τη φορά, η αυστηρότητα στο πρόσωπό του έδειχνε ξεκάθαρα τις προσθέσεις του, σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά.
North Korean leader Kim Jong Un visited the Choe Hyon naval destroyer at a military exhibition, state media KCNA reported https://t.co/iEOXYo2KiQ pic.twitter.com/IGMikQ14Il— Reuters (@Reuters) October 6, 2025
«Το ναυτικό θα πρέπει να είναι έτοιμο να «αποτρέψει ή να αντιμετωπίσει πλήρως και να τιμωρήσει τις προκλήσεις του εχθρού», ανέφερε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το κρατικο πρακτορείο KCNA.
Ωστόσο, δεν είναι σαφές πότε το πλοίο θα τεθεί σε λειτουργία, ανέφεραν οι αναλυτές.
