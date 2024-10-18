Κιμ Γιονγκ Ουν: Η Νότια Κορέα είναι ένα ξένο και εχθρικό κράτος

«Πολεμικές ιαχές» από τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ισχυρίστηκε ότι η Νότια Κορέα είναι ένα ξένο και εχθρικό έθνος, μετέδωσε την Παρασκευή το κρατικό μέσο KCNA, με φωτογραφίες που δείχνουν τον Κιμ να συνομιλεί με υψηλόβαθμους αξιωματικούς και να κοιτάζει πάνω από έναν χάρτη με την ένδειξη «Σεούλ» σε ένα διοικητήριο.



Ο Κιμ συζήτησε τη χρήση «επιθετικών δυνάμεων» κατά του Νότου ως αντίποινα για οποιαδήποτε κίνηση που παραβιάζει την κυριαρχία του, ανέφερε το ρεπορτάζ. Δεν υπήρξε καμία διευκρίνιση για το ποιες δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.



Η είδηση έρχεται μια ημέρα αφότου το KCNA είπε ότι η Βόρεια Κορέα τροποποίησε το σύνταγμά της για να χαρακτηρίσει τον Νότο ως «εχθρικό κράτος». Ο Κιμ επιτίθεται όλο και περισσότερο στη Νότια Κορέα φέτος, κατηγορώντας τη Σεούλ ότι συνεννοήθηκε με την Ουάσιγκτον για να επιδιώξει την κατάρρευση του καθεστώτος του και προχωρά ξεκάθαρα σε ρήξη με δεκαετίες πολιτικής συνεννόησης με τον Νότο, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του στόχου της ενοποίησης των δύο χωρών.

Το απομονωμένο κράτος κατέστρεψε τις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις με τη Νότια Κορέα αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι ενέργειες υπογράμμισαν «όχι μόνο το φυσικό κλείσιμο, αλλά και το τέλος της κακής σχέσης με τη Σεούλ», ανέφερε ο Κιμ σύμφωνα με το KCNA.



Η Σεούλ έχει διαμηνύσει ότι αν η Βόρεια Κορέα βλάψει την ασφάλεια του λαού της, «αυτή η μέρα θα είναι το τέλος του βορειοκορεατικού καθεστώτος».



Ο Κιμ έκανε τις παρατηρήσεις κατά την επιθεώρηση της έδρας του 2ου Σώματος του βορειοκορεατικού στρατού την Πέμπτη, ανέφερε το KCNA, μια μεγάλη στρατιωτική μονάδα που περιλαμβάνει πολλές ταξιαρχίες με βαρέα όπλα που στοχεύουν στο Νότο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είπε επίσης ότι η αλλαγμένη φύση της συμμαχίας Νότιας Κορέας-ΗΠΑ, και οι διαφορετικοί, πιο ανεπτυγμένοι στρατιωτικοί ελιγμοί τους υπογραμμίζουν τη σημασία «μιας ισχυρότερης πυρηνικής αποτρεπτικής ισχύος της Βόρειας Κορέας».



«Ο Κιμ προσπαθεί να ενισχύσει το ηθικό των στρατιωτών της πρώτης γραμμής με τα σχόλιά του», δήλωσε ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών στη Σεούλ.

«Αυτή η ρητορική "δύο εχθρικές χώρες" είναι, τελικά, η στρατηγική επιβίωσης του Κιμ Γιονγκ Ουν... ‘’Μην ανακατεύεστε, ζήστε χωριστά ως εχθρική χώρα’’. Είναι ένας δρόμος (η Βόρεια Κορέα) που δεν έχει ξαναπεράσει, και κανείς δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για την επιτυχία του».

