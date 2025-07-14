Λογαριασμός
Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο λίγο μετά τη συνάντηση Ζελένσκι - Κέλογκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, στην πρωτεύουσα το Κίεβο

Ζελένσκι

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμανε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters.

Η μπλε περιοχή σηματοδοτεί το Κίεβο και ο συναγερμός σήμανε από τις 14:17 έως τις 14:30

Η μπλε περιοχή σηματοδοτεί το Κίεβο και ο συναγερμός σήμανε από τις 14:16 έως τις 14:30

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, στην πρωτεύουσα, το Κίεβο.

«Συζητήσαμε την πορεία προς την ειρήνη και τι μπορούμε πρακτικά να κάνουμε μαζί για να φτάσουμε πιο κοντά σε συμφωνία. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας, την κοινή παραγωγή και την προμήθεια αμυντικών όπλων σε συνεργασία με την Ευρώπη», έγραψε στο X. «Και φυσικά, συζητήσαμε για κυρώσεις κατά της Ρωσίας και κατά όσων τη βοηθούν».

