Λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμανε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters.

Η μπλε περιοχή σηματοδοτεί το Κίεβο και ο συναγερμός σήμανε από τις 14:16 έως τις 14:30

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, στην πρωτεύουσα, το Κίεβο.

«Συζητήσαμε την πορεία προς την ειρήνη και τι μπορούμε πρακτικά να κάνουμε μαζί για να φτάσουμε πιο κοντά σε συμφωνία. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας, την κοινή παραγωγή και την προμήθεια αμυντικών όπλων σε συνεργασία με την Ευρώπη», έγραψε στο X. «Και φυσικά, συζητήσαμε για κυρώσεις κατά της Ρωσίας και κατά όσων τη βοηθούν».

I met with @generalkellogg, the U.S. Special Envoy. We had a productive conversation.



We discussed the path to peace and what we can practically do together to bring it closer. This includes strengthening Ukraine’s air defense, joint production, and procurement of defense… pic.twitter.com/TCxJwU6q9N — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.