Ξεκίνησε σήμερα στη Γερμανία η δίκη ενός γιατρού, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε 15 ασθενείς του με θανατηφόρες ενέσεις και ότι ενήργησε ως «κύριος της ζωής και του θανάτου» σε όσους φρόντιζε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Γερμανία καθώς θυμίζει εκείνη του διαβόητου νοσοκόμου - serial killer Νιλς Χόγκελ, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2019 για τη δολοφονία 85 ασθενών.

Ο 40χρονος ειδικός στην παρηγορητική φροντίδα, που κατονομάζεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ως Γιοχάνες Μ., φέρεται να σκότωσε 12 γυναίκες και 3 άνδρες, στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Ιουλίου 2024, ενώ εργαζόταν στο Βερολίνο.

Ο γιατρός κατηγορείται ότι έκανε ενέσεις στα θύματα, ηλικίας μεταξύ 25 και 94 ετών, με θανατηφόρα κοκτέιλ ηρεμιστικών. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις έβαλε φωτιά στα σπίτια τους, για να καλύψει τα εγκλήματά του.

Το κοκτέιλ ηρεμιστικών «παρέλυσε τους αναπνευστικούς μύες, οδηγώντας σε αναπνευστική ανακοπή και θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά».

Σε πέντε περιπτώσεις, ο Γιοχάνες Μ. φέρεται να έβαλε φωτιά στα διαμερίσματα των θυμάτων μετά τη χορήγηση των ενέσεων.

Σε μια περίπτωση, κατηγορείται για τη δολοφονία δύο ασθενών την ίδια ημέρα.

«Συμπεριφερόταν ως ο αφέντης της ζωής και του θανάτου»

Ο κατηγορούμενος είχε «επισκεφθεί τους ασθενείς του με το πρόσχημα της παροχής ιατρικής περίθαλψης», δήλωσε σήμερα ο εισαγγελέας Φίλιπ Μέιχοφερ κατά την έναρξη της δίκης στο Βερολίνου.

Ο Γιοχάνες Μ. είχε οργανώσει «κατ' οίκον επισκέψεις, ήδη με πρόθεση να σκοτώσει» και εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη των ασθενών του, είπε ο Μέιχοφερ.

«Ενεργούσε με αδιαφορία για τη ζωή και συμπεριφερόταν ως ο αφέντης της ζωής και του θανάτου» τόνισε ακόμα ο εισαγγελέας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Ιούλιο, όταν ένας συνάδελφος του Γιοχάνες Μ. άρχισε να αναρωτιέται γιατί τόσοι πολλοί από τους ασθενείς του 40χρονου είχαν πεθάνει σε πυρκαγιές.

Ο γιατρός συνελήφθη τελικά τον περασμένο Αύγουστο, με τους εισαγγελείς αρχικά να τον συνδέουν με τέσσερις θανάτους.

Ωστόσο, οι επακόλουθες έρευνες αποκάλυψαν μια σειρά από άλλες ύποπτες υποθέσεις και τον Απρίλιο οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον Γιοχάνες Μ. για 15 κατηγορίες ανθρωποκτονίας.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο 40χρονος «δεν είχε κανένα κίνητρο, πέρα από τη δολοφονία» και ζητούν ισόβια κάθειρξη.

Ύποπτος και για τον θάνατο της άρρωστης πεθεράς του

Αλλες 96 υποθέσεις εξακολουθούν να διερευνώνται, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου της πεθεράς του Γιοχάνες Μ. όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Βερολίνου στο AFP.

Η γυναίκα επασχε από καρκίνο και πέθανε μυστηριωδώς το ίδιο Σαββατοκύριακο που ο Γιοχάνες Μ. και η σύζυγός του πήγαν να την επισκεφτούν στην Πολωνία, στις αρχές του 2024, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

