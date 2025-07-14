ΕΕ: «Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ»

Σε μία κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εμπορίου συγκεντρώθηκαν εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Αφορμή στάθηκε η νέα απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή υψηλών δασμών – έως και 30% – στις ευρωπαϊκές εισαγωγές, εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει έναν ευρείας κλίμακας εμπορικό πόλεμο.

Το διακύβευμα της εμπορικής συμφωνίας

Η Κομισιόν, με τη στήριξη των κρατών-μελών, έχει θέσει ως βασικό στόχο την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ μέχρι την 1η Αυγούστου. Σε αυτή τη φάση, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή των αντιμέτρων εναντίον της Ουάσινγκτον, που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ άμεσα, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει χρόνος για μία συναινετική λύση.

Παρασκήνιο και δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων

Εμφανώς προβληματισμένος, ο αρμόδιος Επίτροπος για το Εμπόριο, Μάρος Σέφκοβιτς, δήλωσε πως είναι «βαθιά απογοητευμένος» από την αδυναμία εξεύρεσης συμφωνίας με τους Αμερικανούς εταίρους. Όπως επισήμανε, ένας δασμός της τάξης του 30% θα έκανε το διατλαντικό εμπόριο «απαγορευτικό» και θα διατάρασσε σημαντικά τις αλυσίδες εφοδιασμού και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ο ίδιος δεσμεύτηκε για περαιτέρω διαβουλεύσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του, Χάουαρντ Λούτνικ, αναζητώντας διέξοδο πριν η κρίση κλιμακωθεί.

Σε συντονισμένη γραμμή, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανάλαβε την ανάγκη διαπραγματεύσεων με στόχο μια τελική συμφωνία, επισημαίνοντας ότι η προετοιμασία «πακέτων αντιμέτρων» και η ενίσχυση εμπορικών σχέσεων με τρίτες χώρες συνιστά προληπτική τακτική.

Στην πρώτη γραμμή η ευρωπαϊκή ενότητα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, ανέδειξε τον κίνδυνο νέας εμπορικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, δηλώνοντας σε δραματικό τόνο πως οι σχέσεις αγγίζουν «κρίσιμη καμπή». Υπογράμμισε δε τη σημασία της ενότητας της ΕΕ και της προσωρινής αποφυγής αντιποίνων ως υπευθυνότερη επιλογή, ενώ παράλληλα ενημέρωσε για το δεύτερο «πακέτο» μέτρων ύψους 70 δις ευρώ, που έχει ήδη ετοιμάσει η Ένωση για κάθε ενδεχόμενο.

Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ανάμεσα τους η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ιρλανδία, εκφράζουν τη βούληση για αποφυγή ενός αδιέξοδου εμπορικού πολέμου – όχι μόνο για λόγους οικονομικής σταθερότητας, αλλά και για την ενιαία στάση που απαιτούν οι τρέχουσες προκλήσεις.

«Η Ευρώπη έχει την οικονομική και χρηματοπιστωτική δύναμη να επιβεβαιώσει τη θέση της και να καταλήξει σε δίκαιη συμφωνία. Οι δασμοί βλάπτουν όλους, και τις ΗΠΑ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Πηγή: Deutsche Welle

