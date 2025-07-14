Ρωσία: Ανακοίνωσε ότι κατέλαβε 2 ακόμα οικισμούς σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Η Μόσχα υποστήριξε τη Δευτέρα ότι ανέλαβε τον έλεγχο δύο οικισμών στις ανατολικές περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν το χωριό Μαγιάκ, που βρίσκεται περίπου 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Ποκρόφσκ, ένα βασικό μέτωπο στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της Μόσχας και του Κιέβου στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα ισχυριστεί εδαφικά κέρδη τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα στο Ντονιέτσκ, όπου οι σφοδρές μάχες έχουν ενταθεί γύρω από το Ποκρόφσκ.

Το Ποκρόφσκ χρησιμεύει ως στρατηγικής σημασίας κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας στην περιοχή.

Η ανακοίνωση προσθέτει επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο του χωριού Μαλινίβκα στη Ζαπορίζια, που βρίσκεται περίπου 33 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της στρατηγικής πόλης Βελίκα Νοβοσίλκα.

Η Ρωσία είχε ισχυριστεί προηγουμένως ότι κατέλαβε τη Βελίκα Νοβοσίλκα στις 27 Ιανουαρίου. Η πόλη βρίσκεται κοντά στη συμβολή των περιοχών Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει άμεσα τους ισχυρισμούς και η ανεξάρτητη επαλήθευση των ισχυρισμών της Ρωσίας είναι δύσκολη λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Πηγή: skai.gr

