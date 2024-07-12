Τη φρίκη που έζησε στα χέρια των μαχητών της Χαμάς και τα βασανιστήρια τα οποία υπέστη περιέγραψε ο 27χρονος Αντρέι Κοζλόφ μιλώντας στο CNN.

Ο Κοζλόφ υπέστη έντονη ψυχολογική – και κάποια σωματική – κακοποίηση από τη Χαμάς και με δυσκολία μπορεί να ανακτήσει στη μνήμη του όλα όσα συνέβησαν στον ίδιο και στους άλλους δύο ομήρους που τους κρατούσαν μαζί κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης αιχμαλωσίας του στη Γάζα.

Αφού τον άρπαξαν από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου, ο Κοζλόφ, Ρωσοϊσραηλινός πολίτης, είπε ότι τον έδεναν για «τρεις μέρες με σχοινί και μετά μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου με αλυσίδες». Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών υποβλήθηκε σε «δημιουργικές» μορφές τιμωρίας: Ένας φρουρός «μας είπε πολλές φορές ότι το Ισραήλ θέλει να μας σκοτώσει» και ότι ήταν ένα πρόβλημα από το οποίο το Ισραήλ προσπαθούσε να απαλλαγεί.

Ο Κοζλόφ προσπάθησε να μην πιστέψει τα ψέματα, είπε, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι, όταν Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν τον περασμένο μήνα στο κτίριο στο οποίο κρατούνταν, νόμισε ότι είχαν σταλεί να τον σκοτώσουν. Αντίθετα, ήταν μια εκπληκτική επιχείρηση διάσωσης που είχε ως αποτέλεσμα τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι δύο όμηροι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αλλά η επιχείρηση αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα αιματηρή για τους Παλαιστίνιους αφού τουλάχιστον 274 σκοτώθηκαν κατά την επιδρομή.

Πώς ξεκίνησε η αιχμαλωσία του

Για τον Κοζλόφ όλα ξεκίνησαν στο μουσικό φεστιβάλ. Η βραδιά έφτανε προς το τέλος της και ο ίδιος βρισκόταν εκεί ως φρουρός για την ασφάλεια των πολιτών όταν μαχητές της Χαμάς άρχισαν να ξεχύνονται στα σύνορα. Είχε μετακομίσει από τη Ρωσία στο Ισραήλ πριν δύο χρόνια και έπιασε αυτή τη δουλειά επειδή έβγαζε «εύκολα χρήματα». Όταν το φεστιβάλ τελείωσε ο Κοζλόφ σκέφτηκε «Θα γυρίσω σπίτι, θα κοιμηθώ και όλα θα πάνε καλά. Αλλά όχι, δε συνέβη».

Λίγα λεπτά αργότερα, έκανε σπριντ μέσα σε ένα δάσος με «ίσως άλλα 200.300 άτομα», πανικόβλητος από τον ήχο των πυροβολισμών. Αλλά καθώς έφτασαν σε ένα χωράφι, ο Κοζλόφ είδε «ένα αυτοκίνητο γεμάτο τύπους με πράσινες στολές. Πυροβολούσαν στον αέρα, πυροβολούσαν πάνω μας».

Το να κρυφτείς στους θάμνους δε βοήθησε. Εντοπίστηκε γρήγορα από τους μαχητές της Χαμάς και μεταφέρθηκε στη Γάζα, όπου κρατήθηκε σε πολλά διαφορετικά μέρη.

Την πρώτη του μέρα, ο απαγωγέας του «πήρε το ύφασμα από τα μάτια μου και μου έδειξε με παντομίμα» τι σχεδίαζε να κάνει. Ο άντρας έδειξε τον εαυτό του – «Εγώ» – μετά χτύπησε το ρολόι του – «αύριο» – μετά έδειξε τον Κοζλόφ – «εσείς» – μετά έκανε μια κίνηση στην κάμερα, κάνοντας κλικ στο κλείστρο – «φιλμ» – μετά έφτιαξε ένα όπλο με τα δάχτυλά του, τραβώντας τη σκανδάλη - «σκοτωθείτε».

Ο Κοζλόφ είπε ότι πίστευε ότι αυτή η μέρα θα ήταν η τελευταία του, αλλά – καθώς περνούσαν οι ώρες – αυτός ο φόβος σιγά σιγά υποχώρησε. Μέρες αργότερα, είπε ότι κατάλαβε «ότι μάλλον δε θα μας σκοτώσουν». Με παντομίμα ξανά εξήγησαν στον Κοζλόφ ότι ήθελαν να τον ανταλλάξουν: «Θα πας στο Ισραήλ, οι άνθρωποι μας πηγαίνουν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη».

Τους πρώτους τρεις μήνες, ο ήχος των ισραηλινών βομβαρδισμών ήταν συνεχής, ο Kozlov είπε: «Φοβόμασταν κάθε βόμβα που ακούγαμε. Κάθε φορά άρχιζες να κρύβεσαι στις γωνίες του δωματίου μας». Οι απαγωγείς του γελούσαν, είπε, ρωτώντας τι φοβόντουσαν.

Τους μετέφεραν σε διάφορα σπίτια πολλές φορές, είπε ο Κοζλόφ. Σε ορισμένα μέρη τους έδιναν αρκετό φαγητό. Μάλιστα σε κάποια από αυτά του έδωσαν την ευκαιρία και να ασκηθεί – «squats, pushups» και άλλα παρόμοια.

Αλλά εκτέθηκε σε παρατεταμένη ψυχολογική κακοποίηση, είπε, από φρουρούς που τους παρακολουθούσαν φορώντας μάσκες, κρατώντας καλάσνικοφ και ένα «μεγάλο μαχαίρι». Ο βασικός φρουρός τους, του είπε, ότι είναι «διχασμένη» προσωπικότητα και ότι μερικές φορές «τρελαίνεται».

«Είχε δύο προσωπικότητες», είπε ο Κοζλόφ. «Μας είπε: "Έχω δύο πρόσωπα: Ένα καλό, αλλά δεν θέλω να δεις το δεύτερο πρόσωπο – μπορώ να σε σκοτώσω".

Κάποια πρωινά, ο φύλακας ήταν φιλικός, προσφερόμενος να παίξει χαρτιά μαζί τους. Κάποια άλλα πρωινά ο Κοζλόφ λέει «ξυπνούσες και καταλάβαινες – α, το δεύτερο πρόσωπο. Δεν του μιλάς καθόλου».

Ο Κοζλόφ είπε επίσης ότι τους τιμωρούσαν για ασήμαντα πράγματα. Μια φορά, αφού έπλυνε τα χέρια του με πόσιμο νερό πριν φάει, ο φρουρός «παρατήρησε και είπε, "σου είπα να μην το κάνεις αυτό, ναι;"» Ο φύλακας έβαλε κάποιον να σκεπάσει τον Κοζλόφ με «πραγματικά χοντρές κουβέρτες, στα μέσα Μαΐου», και τον άφησαν στη ζέστη για μιάμιση ώρα.

Ο γιατρός που είναι υπεύθυνος για την ιατρική περίθαλψη του Κοζλόφ και των άλλων τριών που διασώθηκαν στην ισραηλινή επιχείρηση είπε ότι ξυλοκοπήθηκαν και περιέγραψε την αιχμαλωσία τους ως «σκληρή, σκληρή εμπειρία, με πολλή κακοποίηση, σχεδόν κάθε μέρα».

«Υπήρξαν περίοδοι που δεν έτρωγαν σχεδόν καθόλου φαγητό, υπήρχαν άλλες περίοδοι που ήταν λίγο καλύτερα, αλλά συνολικά, ο συνδυασμός του ψυχολογικού στρες, του υποσιτισμού ή της έλλειψης τροφής… έχουν σημαντική επίδραση στην υγεία, είπε ο Δρ Itai Pessach στο CNN τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, ο Κοζλόφ θεωρεί τον εαυτό του «τυχερό». Είπε ότι είδε άλλους ομήρους κατά τη διάρκεια των οκτώ μηνών της παραμονής του στη Γάζα, «αλλά δε θέλω να μιλήσω γι αυτό… Είναι επώδυνο και θα είναι επικίνδυνο γι αυτούς», είπε λέγοντας πως τους είδε σε χειρότερη κατάσταση από εκείνον.

Για το λόγο αυτό, ο Κοζλόφ παρακάλεσε τους Ισραηλινούς αξιωματούχους να «προσπαθήσουν να καταλάβουν πώς νιώθαμε εμείς [οι όμηροι] όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει να τους φέρουμε σπίτι το συντομότερο δυνατό. Δεν ξέρω πώς. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε άμεσα».

Για τον Κοζλόφ, οι μέρες που συνελήφθη –και διασώθηκε– έγιναν ορόσημα στη ζωή του. Η 7η Οκτωβρίου έγινε τα δεύτερα «γενέθλιά» του. 18 Ιουνίου, τα τρίτα του. Θέλει οι 120 εναπομείναντες όμηροι να μπορούν να σημειώσουν τις δικές τους ημερομηνίες.

Πηγή: skai.gr

