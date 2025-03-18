Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Βρετανία κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι με την επίθεση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέπραξε «παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Η Βρετανία κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου στη Γάζα

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγόρησε το βράδυ της Δευτέρας το Ισραήλ ότι παραβίασε το διεθνές δίκαιο για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι (φωτό) δήλωσε ότι με την επίθεση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέπραξε «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η κυβέρνηση του Νετανιάχου έχει εμποδίσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων στη Γάζα.

Είναι η πρώτη φορά που το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορεί απερίφραστα το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. 

Χάος, που θυμίζει την αιματηρή σύγκρουση Χαμάς – Ισραήλ τους προηγούμενους μήνες, επικρατεί στη Γάζα, μετά την επίθεση των IDF, καθώς κατέρρευσε η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Χαμάς Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark