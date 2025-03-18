Το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγόρησε το βράδυ της Δευτέρας το Ισραήλ ότι παραβίασε το διεθνές δίκαιο για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι (φωτό) δήλωσε ότι με την επίθεση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέπραξε «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η κυβέρνηση του Νετανιάχου έχει εμποδίσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων στη Γάζα.

Είναι η πρώτη φορά που το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορεί απερίφραστα το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Χάος, που θυμίζει την αιματηρή σύγκρουση Χαμάς – Ισραήλ τους προηγούμενους μήνες, επικρατεί στη Γάζα, μετά την επίθεση των IDF, καθώς κατέρρευσε η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: skai.gr

