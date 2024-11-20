Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι η πρεσβεία τους στο Κίεβο θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς από αύριο Πέμπτη, αφού παρέμεινε κλειστή σήμερα λόγω μιας απειλής για την ασφάλειά της, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Η πρεσβεία έκλεισε το πρωί σήμερα και στους υπαλλήλους δόθηκε η οδηγία να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο, μία ημέρα αφού οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αμερικανικούς πυραύλους ATACMS για να πλήξουν έναν στόχο εντός του ρωσικού εδάφους. Η Μόσχα χαρακτήρισε αυτό το πλήγμα «κλιμάκωση» του πολέμου.

Η Ρωσία προειδοποιεί εδώ και μήνες τη Δύση ότι, αν η Ουάσινγκτον επιτρέψει στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς, βρετανικούς και γαλλικούς πυραύλους εναντίον στόχων βαθιά στο ρωσικό έδαφος, τότε οι χώρες αυτές μέλη του ΝΑΤΟ θα θεωρηθεί ότι εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.