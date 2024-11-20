Κομμένα καλώδια: Αμερικανοί και Ευρωπαίοι διαφωνούν αν ήταν σαμποτάζ ή όχι

Ατύχημα ή δολιοφθορά; Οι ερευνητές προσπαθούν να διαλευκάνουν το μυστήριο του τρόπου με τον οποίο δύο υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών στη Βαλτική Θάλασσα κόπηκαν μέσα σε μερικές ώρες το ένα μετά το άλλο, με Ευρωπαίους αξιωματούχους να δηλώνουν πεπεισμένοι ότι η διακοπή ήταν σαμποτάζ και Αμερικανούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι πιθανώς πρόκειται για ατύχημα.



Τα δύο καλώδια – το BCS East-West που συνδέει τη Λιθουανία και τη Σουηδία και το C-Lion1 που συνδέει τη Φινλανδία με τη Γερμανία – κόπηκαν ξαφνικά την Κυριακή και τη Δευτέρα υπενθυμίζει το CNN.

Πηγή: skai.gr

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να εκφράσουν τις υποψίες τους. Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους επέμεινε ότι «κανείς δεν πιστεύει ότι αυτά τα καλώδια κόπηκαν κατά λάθος».Οι υπουργοί Εξωτερικών της Φινλανδίας και της Γερμανίας σε κοινή τους δήλωση αναφέρουν ότι «ανησυχούν βαθιά» για το περιστατικό, σημειώνοντας ότι υπάρχει πιθανότητα αυτό να ήταν μέρος ενός «υβριδικού πολέμου», αναφέροντας συγκεκριμένα τη Ρωσία στη δήλωσή τους.Η αξιολόγησή τους δεν είναι εν κενώ. Η Ρωσία κατηγορήθηκε ότι διεξήγαγε έναν υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης μετά από μια σειρά από ύποπτα περιστατικά, εμπρηστικές επιθέσεις, εκρήξεις και άλλες πράξεις σαμποτάζ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που εντοπίζονται στη Μόσχα.Και το ζήτημα με τα κομμένα καλώδια ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες αφότου οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι η Μόσχα ήταν πιθανό να στοχεύσει σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές. Αυτό ακολούθησε μήνες ύποπτων κινήσεων ρωσικών σκαφών στα ευρωπαϊκά ύδατα και τη σημαντική ενίσχυση μιας ειδικής ρωσικής μυστικής θαλάσσιας μονάδας που έχει επιφορτιστεί με την έρευνα του βυθού.Ωστόσο, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση της αρχικής εκτίμησης του συμβάντος είπαν στο CNN την Τρίτη ότι δεν πιστεύουν πως η ζημιά δεν ήταν σκόπιμη δραστηριότητα από τη Ρωσία ή οποιοδήποτε άλλο έθνος.Αντίθετα, οι δύο αξιωματούχοι είπαν στο CNN ότι πίστευαν ότι τα καλώδια κόπηκαν πιθανότατα προκλήθηκε από σύρσιμο άγκυρας από διερχόμενο σκάφος. Τέτοια ατυχήματα έχουν συμβεί και στο παρελθόν, αν και όχι με γρήγορη διαδοχή όπως τα δύο της Κυριακής και της Δευτέρας.Το Κρεμλίνο την Τετάρτη απέρριψε τις «γελοίες», όπως τις αποκάλεσε, αναφορές ότι εμπλέκεται, λέγοντας ότι ήταν «παράλογο να συνεχίζει κανείς να κατηγορεί τη Ρωσία για οτιδήποτε χωρίς κανένα λόγο».Ωστόσο, οι αρχές τόσο στη Σουηδία όσο και στη Φινλανδία δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η ζημιά ήταν σκόπιμη.Η σουηδική εισαγγελική αρχή ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για δολιοφθορά. Στη συνέχεια, την Τετάρτη, το Εθνικό Γραφείο Ερευνών της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι άνοιξε ποινική έρευνα για το θέμα.Ειδικά ένα σκάφος έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρχών και των διαδικτυακών «λαγωνικών».Το υπό κινεζική σημαία πλοίο Yi Peng 3 εντοπίστηκε στην περιοχή περίπου τις ώρες που κόπηκαν τα δύο καλώδια. Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου έπλεε από το ρωσικό λιμάνι Ust-Luga, όπου είχε δέσει για αρκετές ημέρες.Την Τετάρτη, οι Δανικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι ήταν παρούσες στην περιοχή κοντά στο Yi Peng 3, αλλά δεν ανέφεραν εάν καταδίωξαν το σκάφος.Ερωτηθείς για το μυστηριώδες πλοίο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν είπε ότι «δεν γνώριζε την κατάσταση».Πρόσθεσε ότι η Κίνα «εκπλήρωνε πάντα πλήρως τις υποχρεώσεις της ως κράτος σημαίας και απαιτεί από τα κινεζικά πλοία να τηρούν αυστηρά τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς».«Δίνουμε επίσης μεγάλη σημασία στην προστασία της ασφάλειας της υποθαλάσσιας υποδομής και συνεργαζόμαστε με τη διεθνή κοινότητα για να προωθήσουμε ενεργά την κατασκευή και την προστασία υποθαλάσσιων καλωδίων και άλλων παγκόσμιων υποδομών πληροφοριών», είπε.

