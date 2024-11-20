Δανία: Ο στρατός παραμένει κοντά στο κινεζικό πλοίο μετά την κοπή του καλωδίου δεδομένων

Ο στρατός της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι παραμένει κοντά σε ένα κινεζικό πλοίο που βρίσκεται αδρανές στα δανέζικα ύδατα, λίγες ημέρες μετά την κοπή δύο καλωδίων οπτικών ινών τηλεπικοινωνιακών δεδομένων στη Βαλτική Θάλασσα.

Το κινεζικό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Yi Peng 3 ήταν σήμερα αγκυροβολημένο στο στενό Κάτεγκατ μεταξύ της Δανίας και της Σουηδίας, ενώ ένα πλοίο περιπολίας του πολεμικού ναυτικού της Δανίας ήταν αγκυροβολημένο σε κοντινή απόσταση, όπως έδειξαν τα δεδομένα εντοπισμού πλοίων της MarineTraffic.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δανίας μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι είμαστε παρούσες στην περιοχή κοντά στο κινεζικό πλοίο Yi Peng 3», αναφέρει ο στρατός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, προσθέτοντας ότι δεν έχει να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Είναι αρκετά σπάνιο για τον στρατό της Δανίας να σχολιάζει δημόσια μεμονωμένα πλοία που ταξιδεύουν στα δανέζικα ύδατα. Δεν αναφέρθηκε στη βλάβη που προκλήθηκε στα καλώδια ούτε διευκρίνισε γιατί παρέμεινε κοντά στο πλοίο.

Η σουηδική αστυνομία δήλωσε αργότερα στο ειδησεογραφικό πρακτορείο TT ότι ενδιαφέρεται επίσης για το Yi Peng 3, προσθέτοντας ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα πλοία που να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την έρευνα που διεξάγει η Σουηδία.

Το κινεζικό πλοίο απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λουγκά στις 15 Νοεμβρίου και βρισκόταν στις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι ζημιές στα καλώδια, σύμφωνα με τα στοιχεία κυκλοφορίας, τα οποία έδειξαν ότι και άλλα πλοία βρίσκονταν στις περιοχές αυτές.

Ένα καλώδιο που διέρχεται μεταξύ Σουηδίας και Λιθουανίας κόπηκε την Κυριακή και ένα άλλο μεταξύ Φινλανδίας και Γερμανίας κόπηκε λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, τη Δευτέρα.

Η κοπή σημειώθηκε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Σουηδίας και οι Σουηδοί εισαγγελείς ξεκίνησαν προκαταρκτική έρευνα την Τρίτη με την υποψία δολιοφθοράς.

Ο Σουηδός υπουργός Πολιτικής Προστασίας Καρλ-Όσκαρ Μπόλιν δήλωσε στο Ρόιτερς την Τρίτη πως οι ένοπλες δυνάμεις και η ακτοφυλακή της χώρας εντόπισαν κινήσεις πλοίων που αντιστοιχούσαν στη διακοπή λειτουργίας δύο τηλεπικοινωνιακών καλωδίων στη Βαλτική θάλασσα.

Εκπρόσωπος της κινεζικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα ότι απαιτεί πάντα από τα πλοία της να τηρούν τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

«Αποδίδουμε επίσης μεγάλη σημασία στην προστασία των υποδομών του βυθού και, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, προωθούμε ενεργά την κατασκευή και την προστασία των υποβρυχίων καλωδίων και άλλων διεθνών υποδομών», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγόρησαν χθες Τρίτη τη Ρωσία για κλιμάκωση των υβριδικών επιθέσεων εναντίον των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας, αλλά απέφυγαν να κατηγορήσουν άμεσα τη Ρωσία για την καταστροφή των καλωδίων.

Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων: «Είναι εντελώς παράλογο να συνεχίζουμε να κατηγορούμε τη Ρωσία για τα πάντα χωρίς λόγο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

