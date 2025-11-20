Ανώτατοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου βρίσκονται στο Κίεβο και συζητούν το σχέδιο τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Η ομάδα, υπό τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, είχε συνομιλίες το πρωί της Πέμπτης με την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριτένκο, ενώ επίκειται και συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι αναφορές που κυκλοφόρησαν κάνουν λόγο για νέο προτεινόμενο πλαίσιο τερματισμού του πολέμου, το οποίο φέρονται να έχουν ετοιμάσει οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Το σχέδιο προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, μεταξύ άλλων την εκχώρηση εδαφών και τη δραστική συρρίκνωση των ενόπλων δυνάμεών της.

Λέγεται, χωρίς ακόμη επιβεβαίωση από Μόσχα και Ουάσινγκτον, ότι το κείμενο συντάχθηκε από τον απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Ρώσο ειδικό απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έγραψε στο X ότι για μια βιώσιμη ειρήνη θα απαιτηθούν δύσκολες αλλά αναγκαίες παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Σημείωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με τις δύο πλευρές ώστε να αναπτυχθεί μια λίστα πιθανών ιδεών για τον τερματισμό του πολέμου.

Η υψηλότερου επιπέδου αμερικανική στρατιωτική αποστολή

Η ομάδα του Ντρίσκολ είναι η υψηλότερου επιπέδου αμερικανική στρατιωτική αποστολή που επισκέπτεται το Κίεβο από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο. Τον συνοδεύουν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Ράντι Τζορτζ, ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγός Κρις Ντόναχιου, και ο αρχιλοχίας του Στρατού Μάικλ Γουάιμερ.

Λεπτομέρειες του 28 σημείων σχεδίου Γουίτκοφ–Ντμίτριεφ έχουν γίνει γνωστές εδώ και τρεις εβδομάδες περίπου, μετά τις τριήμερες συναντήσεις τους στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τα Axios, Financial Times και Reuters, το σχέδιο καλεί το Κίεβο να παραχωρήσει περιοχές του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, να μειώσει σημαντικά το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών του και να παραιτηθεί από μεγάλο μέρος του οπλισμού του.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα αποκλείσει οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Η ομάδα του Ντμίτριεφ αρνήθηκε να σχολιάσει. Το BBC ζήτησε επίσης σχόλιο από τον Λευκό Οίκο και από εκπρόσωπο του Γουίτκοφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι υπήρξαν «επαφές» με τις ΗΠΑ, αλλά δεν διεξάγονται «διαβουλεύσεις ή διαπραγματεύσεις».

Ούτε Ευρωπαίοι ούτε Ουκρανοί αξιωματούχοι φαίνεται να συμμετείχαν στη σύνταξη της νέας πρότασης, γεγονός που έχει προκαλέσει φόβους ότι το σχέδιο ενδέχεται να ευνοεί υπέρμετρα τη Ρωσία.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, πρέπει να έχει τη στήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σημείωσε πως «οι Ουκρανοί δεν θέλουν καμία μορφή παράδοσης».

Μετά τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας δεν αναφέρθηκε στο φερόμενο σχέδιο, αλλά είπε ότι η επίσκεψη έδωσε «την ευκαιρία στους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης να εκτιμήσουν την κατάσταση επί του πεδίου και να δουν τις συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας».

Αρκετές οι απώλειες των Ουκρανών μετά τη διαρροή του σχεδίου

Οι αναφορές για το σχέδιο εμφανίστηκαν την ίδια ημέρα που Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones σε πολυκατοικίες στην πόλη Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας. Άλλοι 22 αγνοούνταν, σύμφωνα με τον Ζελένσκι την Πέμπτη.

Ο Ζελένσκι βρισκόταν στην Τουρκία τη στιγμή της επίθεσης, και ανεπιβεβαίωτες ουκρανικές αναφορές υποστήριξαν ότι είχαν προγραμματιστεί συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Τραμπ στην Άγκυρα, αλλά ακυρώθηκαν.

Δεν υπήρξε αναφορά στο προτεινόμενο πλαίσιο όταν ο Αμερικανός υπουργός Στρατού έφτασε στο Κίεβο αργά την Τετάρτη. Ο εκπρόσωπος του Στρατού, συνταγματάρχης Ντέιβιντ Μπάτλερ, είπε μόνο ότι ο Ντρίσκολ και η ομάδα του βρίσκονται εκεί «εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ σε αποστολή συλλογής πληροφοριών, για να συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους και να συζητήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου».

Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο CBS, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ, ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην κατάσταση στο πεδίο, καθώς και σε σχέδια για πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, δήλωσε: «Οι πρόεδροι Ζελένσκι και Τραμπ έχουν ήδη συμφωνήσει να σταματήσει η σύγκρουση κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών αντιπαράθεσης, και υπάρχουν συμφωνίες για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας».

Μετά τις συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντένις Σμυχάλ έγραψε στο X: «Επικεντρωθήκαμε στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των ιστορικών αμυντικών συμφωνιών που πέτυχαν οι πρόεδροι Ζελένσκι και Τραμπ».

Το Κίεβο και οι δυτικοί του σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου, αλλά η Μόσχα το απορρίπτει, επαναλαμβάνοντας απαιτήσεις που η Ουκρανία θεωρεί de facto συνθηκολόγηση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι προϋποθέσεις της Μόσχας για μια ειρηνευτική συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης εδαφών, των αυστηρών περιορισμών στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και της ουδετερότητας της χώρας, δεν έχουν αλλάξει από τότε που τις παρουσίασε ο Πούτιν το 2024.

Στο μεταξύ, Αμερικανός αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, θα αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιανουάριο.

Φέρεται να έκρινε ότι αυτό θα είναι ένα φυσικό τέλος της θητείας του, καθώς η θέση απαιτεί έγκριση της Γερουσίας πέραν των 360 ημερών.

Ο Κέλογκ θεωρείτο σημαντικός υποστηρικτής της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ έχει συχνά εμφανιστεί να τάσσεται με τη Ρωσία στη σύγκρουση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.