Ένα τεράστιο μεταλλικό στρογγυλό αντικείμενο έπεσε από τον ουρανό σε χωριό της Κένυας το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τους οποίους επικαλείται ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της χώρας. Η εθνική διαστημική υπηρεσία που ερευνά την υπόθεση, σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, το χαρακτήρισε ως «θραύσμα διαστημικού αντικειμένου».

Το αντικείμενο προσγειώθηκε στο απομακρυσμένο χωριό Mukuku, στη νότια κομητεία Makueni, και θεωρείται ένα διαστημικό σκουπίδι πλάτους 2,5 μέτρων και βάρους 500 κιλών.

«Ο Οργανισμός επιθυμεί να διευκρινίσει ότι το αντικείμενο, ένας μεταλλικός δακτύλιος με διάμετρο περίπου 2,5 μέτρα και βάρος περίπου 500 κιλά, είναι θραύσμα διαστημικού αντικειμένου» ανέφερε η KSA.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι πρόκειται για έναν δακτύλιο διαχωρισμού από πύραυλο, ανέφερε η υπηρεσία, σημειώνοντας ότι τα διαστημικά σκουπίδια συνήθως πέφτουν στον ωκεανό ή καίγονται πριν εισέλθουν στην ατμόσφαιρα της Γης.

Half-Ton Ring of Space Junk Lands in Kenya - Looks Similar to India's Incident in 2022?



Kenya's space agency is investigating what appears to be the separation ring from a rocket launch. Back in April 2022, a very similar object crashed down in a rural village in Maharashtra. pic.twitter.com/LAnWZ4JGMX — RT_India (@RT_India_news) January 3, 2025

Το αντικείμενο που έπεσε είναι πιθανότατα μεμονωμένη υπόθεση και βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα, πρόσθεσε.

Αξιωματικός κενυατικής αστυνομίας ανέφερε ότι το αντικείμενο ήταν ακόμα ζεστό όταν έφτασαν οι αστυνομικοί τη Δευτέρα και ότι οι κάτοικοι έπρεπε να αποκλειστούν από την περιοχή μέχρι να κρυώσει.

Η KSA αναλύει το αντικείμενο και εργάζεται για να επιβεβαιώσει από πού ακριβώς προήλθε, είπε

The Kenya Space Agency is investigating a large metallic ring that fell in the country earlier this week



➡️ On December 30, 'a ring approximately 2.4 meters in diameter and weighing around 453 kilograms descended into Mukuku village' https://t.co/kaNJRiAZhS pic.twitter.com/8449tiTVM5 — Anadolu English (@anadoluagency) January 3, 2025

