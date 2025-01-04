Ο Ντόναλντ Τραμπ, που κρίθηκε ένοχος την άνοιξη από ποινικό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για κρυφές πληρωμές στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, θα μάθει στις 10 Ιανουαρίου ποια θα είναι η ποινή του, η οποία δεν θα είναι ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή, ανακοίνωσε ο δικαστής που προήδρευσε σε αυτή την ιστορική δίκη.

Ο Τραμπ πρέπει «να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου για την ποινή του, μετά την καταδίκη του, στις 10 Ιανουαρίου 2025», διέταξε ο δικαστής Χουάν Μερτσάν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν «προτίθεται να επιβάλει ποινή φυλάκισης» στον άνθρωπο που θα γίνει ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στις 20 Ιανουαρίου.

Ο δικαστής είπε ότι ο 78χρονος Τραμπ μπορεί να εμφανιστεί στην καταδίκη του είτε αυτοπροσώπως είτε εικονικά.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Τραμπ, Στίβεν Τσουνγκ, είπε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καταδίκη στην υπόθεση.

«Αυτή η υπόθεση δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε φτάσει στο δικαστήριο και το Σύνταγμα απαιτεί την άμεση απόρριψή της» είπε ο ίδιος.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης του Τραμπ είχαν υποστηρίξει ότι το να εκκρεμεί η υπόθεση κατά τη διάρκεια της προεδρίας του θα εμπόδιζε την ικανότητά του να κυβερνήσει.

Ο Μέρτσαν απέρριψε αυτό το επιχείρημα, λέγοντας ότι η ακύρωση της ετυμηγορίας της κριτικής επιτροπής θα «υπονόμευε το κράτος δικαίου με αμέτρητους τρόπους».

Η υπόθεση αφορά την πληρωμή 130.000 δολαρίων από τον πρώην δικηγόρο του Τραμπ, Μάικλ Κοέν, στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς. Η πληρωμή ήταν για να εξασφαλιστεί η σιωπή της πριν από τις εκλογές του 2016 σχετικά με μια σεξουαλική επαφή που είπε ότι είχε μια δεκαετία νωρίτερα με τον Τραμπ, ο οποίος το αρνείται.

Τον Μάιο το δικαστήριο του Μανχάταν έκρινε τον Τραμπ ένοχο για 34 κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων για να συγκαλύψει την πληρωμή. Είχε δηλώσει αθώος και χαρακτήρισε την υπόθεση απόπειρα του εισαγγελέα του Μανχάταν να βλάψει την εκστρατεία του το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

