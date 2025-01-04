Αυστραλία: Κύμα καύσωνα και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς στη Βικτώρια

Κύμα καύσωνα σαρώνει τη νοτιοανατολική Αυστραλία, αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού για δασικές πυρκαγιές στην πολιτεία Βικτώρια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τεράστια πυρκαγιά στον εθνικό δρυμό Γκράμπιανς έκανε στάχτη αγροικίες και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι ο υδράργυρος θα φθάσει σήμερα σε ορισμένες περιοχές έως και 14 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή, σκαρφαλώνοντας στους 37°C στη Μελβούρνη. Στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, τα θερμόμετρα έδειχναν 32,8 βαθμούς Κελσίου στις 10:20 το πρωί (τοπική ώρα), έξι βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της μέγιστης θερμοκρασίας στην περιοχή για τον Ιανουάριο.

Οι αρχές της πολιτείας προειδοποιούν για «ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιάς στις περιοχές Μάλι και Γουίμερα στο δυτικό τμήμα της Βικτώριας:

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, η μετεωρολόγος Μίριαμ Μπράντμπερι προειδοποίησε πως το κύμα καύσωνα δεν αναμένεται να εξασθενήσει πριν από το βράδυ της Κυριακής.

Το χειρότερο καλοκαίρι των τελευταίων ετών στην Αυστραλία ήταν εκείνο του 2019-2020, όταν πυρκαγιές έκαναν στάχτη μια έκταση στο μέγεθος της Τουρκίας και προκάλεσαν τον θάνατο 33 ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.