FBI: Από μετατραυματικό στρες έπασχε ο οδηγός του Tesla που εξερράγη έξω από ξενοδοχείο του Τραμπ

Ο στρατιωτικός που βρέθηκε νεκρός μέσα στο Tesla Cybertruck το οποίο εξερράγη την Τετάρτη έξω από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας, έπασχε από διαταραχή μετατραυματικού στρες (ΔΜΤΣ) και «δεν έτρεφε εχθρότητα προς τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ», διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το FBI.

Επανέλαβε ότι δεν προκύπτει «σύνδεση» μεταξύ της έκρηξης στο Λας Βέγκας και της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη, κατά την οποία 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο.

Αξιωματούχοι της αστυνομίας ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι ο 37χρονος Μάθιου Λαϊβελσμπέργκερ, παρασημοφορημένος στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων από το Κολοράντο Σπρινκς, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.

Ο δράστης «δεν έτρεφε εχθρότητα προς τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ», είπε ο πράκτορας του FBI Σπένσερ Έβανς σε συνέντευξη Τύπου. Από τα στοιχεία της έρευνας και πληροφορίες του στρατού, προκύπτει πως «πιθανότατα έπασχε από ΔΜΤΣ», ενώ «υπήρχαν άλλα ζητήματα οικογενειακής φύσεως ή προσωπικές πικρίες» που ενδεχομένως να ήταν παράγοντες που συνέβαλαν στην απόφασή του. Υπογράμμισε πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για «τραγικό περιστατικό αυτοκτονίας».

Οι ερευνητές βρήκαν δύο επιστολές στις οποίες ο Λαϊβελσμπέργκερ εξέφραζε «πολιτικές δυσαρέσκειες», ανέφερε ο βοηθός σερίφη Ντόρι Κόρεν.

Σε αποσπάσματα των επιστολών που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Λαϊβελσμπέργκερ γράφει πως οι ΗΠΑ πάσχουν από «θανατηφόρα ασθένεια» και «οδεύουν προς την κατάρρευση».

Υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για «τρομοκρατική επίθεση» αλλά για «κάλεσμα αφύπνισης», ο 37χρονος εξηγεί πως σχεδίασε την έκρηξη επειδή «οι Αμερικανοί δίνουν σημασία μόνο στο θέαμα και στη βία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

