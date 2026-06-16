Στις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις που αφορούν την Τουρκία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κάνοντας λόγο για μια περίοδο αυξανόμενων ανταγωνισμών και ιστορικών συγκρούσεων που, όπως είπε, καθιστούν «το σήμερα θολό και το αύριο αβέβαιο».

«Αξιότιμοι συναγωνιστές μου, διερχόμαστε μέσα από μια περίοδο όπου οι έντονες ανταγωνιστικές δυνάμεις, η ένταση των οποίων αυξάνεται μέρα με τη μέρα, πηγάζουν από σκληρές διαμάχες που εκτείνονται αιώνες πριν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ανάγνωση των γεγονότων ως απλής καθημερινής ειδησεογραφίας «σημαίνει αδυναμία αποδοχής της αλήθειας».

Ο ίδιος συνέδεσε μια σειρά από διεθνείς εστίες κρίσης, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν «κρίκους της ίδιας αλυσίδας». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη Γάζα και στον Λίβανο, στην ένταση στη γραμμή του Ορμούζ που, όπως είπε, επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και τον ενεργειακό εφοδιασμό, στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο που «περικυκλώνουν την Κύπρο και φτάνουν μέχρι τον Κόλπο», καθώς και στις πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται στον Νότιο Καύκασο.

Ο Μπαχτσελί περιέγραψε μια παγκόσμια εικόνα όπου, όπως υποστήριξε, από τη μία πλευρά βρίσκονται δυνάμεις που «διαμορφώνουν τη διεθνή τάξη με βάση τα δικά τους συμφέροντα» και από την άλλη οι ανθρώπινες συνέπειες των συγκρούσεων: «μητέρες που τυλίγονται στο σάβανο των παιδιών τους, αθώοι που εκδιώκονται από τις πατρίδες τους, παιδιά που ξυπνούν με τον ήχο των βομβών».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε στην αναφορά του στο Ισραήλ και την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όπως δήλωσε, «το Ισραήλ αποτελεί μια αιμοδιψή μηχανή κρίσεων που έχει μολύνει τις φλέβες της ειρήνης στην περιοχή», κατηγορώντας το ότι παραβιάζει την εκεχειρία στον Λίβανο και ότι αντιτίθεται ακόμη και σε διεθνείς διπλωματικές διεργασίες γύρω από το Ιράν.

Ο Τούρκος πολιτικός υποστήριξε επίσης ότι η σημερινή ισραηλινή ηγεσία «αποτελεί μηχανισμό παραγωγής κρίσεων» που, κατά την εκτίμησή του, απειλεί τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πηγή: skai.gr

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