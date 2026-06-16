Την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η νησιωτικότητα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη συνολικά.

Ο κ. Αυτιάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφέρθηκε και στα προβλήματα που καθιστούν δύσκολη την επιβίωση και την παραμονή των νέων ανθρώπων στις νησιωτικές περιοχές, θέτοντας μια σειρά ερωτημάτων: «Πώς θα παραμείνει ο νέος σε ένα νησί; Πώς θα λυθεί το δημογραφικό; Πώς θα υπάρξει ηλεκτρική διασύνδεση; Πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας; Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ίδρυση ταμείου για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων».

«Η νησιωτικότητα δεν αποτελεί απλά μια θεωρία, αλλά μια ζώσα πραγματικότητα σ’ όλη την Ευρώπη», τόνισε.

«Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η πατρίδα μου η Ελλάδα έχει μια ακτογραμμή 13.600 χιλιομέτρων και η ανάπτυξη των νησιών είναι το πρώτο στοιχείο, το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Πώς θα παραμείνει ο νέος σε ένα νησί; Πώς θα λυθεί το δημογραφικό; Πώς θα υπάρξει ηλεκτρική διασύνδεση; Πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας; Πώς θα παραμείνει μια οικογένεια σε ένα νησί;», είπε και αμέσως προσέθεσε: «Το έχω ζήσει γιατί η ιδιαίτερη πατρίδα μου στην Ελλάδα είναι η Σάμος και όλη αυτή η εξέλιξη είναι μια αγωνία για τους κατοίκους των νησιών. Πρότασή μου να προχωρήσουμε στην ίδρυση ενός ταμείου για τα νησιά της Ευρώπης. Κάντε το κύριε Επίτροπε».

Με την ανακοίνωση κοινοποιείται και ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος μέσω του οποίου είναι διαθέσιμο το βίντεο της παρέμβασης του κ. Αυτιά:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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