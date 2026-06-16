Έκανε το «μπαμ» η Εφές: Ανακοίνωσε τον Ντάριο Σάριτς

Την πιο ηχηρή (μέχρι την επόμενη) μεταγραφή ως τώρα για φέτος στην Ευρώπη έκανε η Αναντολού Εφές, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάριο Σάριτς.

Ο Κροάτης πάουερ φόργουορντ/σέντερ επιστρέφει μετά από δέκα χρόνια στο ΝΒΑ στην ομάδα της Πόλης υπογράφοντας για 2+1 χρόνια.

Ο 32χρονος πλέον άσος ήταν πρακτικά ανενεργός στο ΝΒΑ την τελευταία διετία σε Νάγκετς και Κινγκς παίζοντας σε συνολικά 21 παιχνίδια. Συνολικά σε 522 εμφανίσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου είχε 10,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 22,3 λεπτά κατά μέσο όρο. Έπαιξε επίσης σε Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Θάντερ και Γουόριορς.

Με την Εφές στην τελευταία του σεζόν στην Ευρωλίγκα, το 2016/17, είχε 13,5 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 22,8 λεπτά ανά αγώνα.

Bazı hikâyeler yarım kalmaz, sadece yeniden başlamak için doğru zamanı bekler.



👊 NBA kariyeri öncesinde, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında formamızı giyen ve Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri yaşayan Dario Šarić, 2+1 sezonluk anlaşma ile yıllar sonra… pic.twitter.com/OeIzjSPmeo — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 16, 2026

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