Μετά το χθεσινό αντίο στον Παναθηναϊκό, ο Εργκίν Αταμάν είπε το δικό του «αντίο» και στην Ελλάδα. Ο Τούρκος προπονητής, μάλιστα, τόνισε πως θεωρεί πως η παρουσία του για τρία χρόνια εδώ συνέβαλε στην ελληνοτουρκική φιλία.



«Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων μου στην Ελλάδα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφό ελληνικό λαό σε όλη τη χώρα για την αγάπη και την υποστήριξη που μου έδειξαν. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ όλους και αντίο», έγραψε ο Αταμάν συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

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