Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους συναντήθηκαν στο πλαίσιο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, βάζοντας στο επίκεντρο τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά και τις σχέσεις Βρετανίας-Ευρώπης.

Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν τις επαφές τους κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας της συνόδου μέχρι στιγμής και χαιρέτισαν τη σύναψη της ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στις στενές σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στη φιλοδοξία του Λονδίνου για στενότερες επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι πιστεύει πως έχει σημειωθεί καλή πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα προκειμένου να υπάρξουν αμοιβαία οφέλη για τους πολίτες τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της ΕΕ.

Επιπλέον, ο Κιρ Στάρμερ ενημέρωσε τον Γερμανό Καγκελάριο για την απόφασή του να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή το προσεχές διάστημα.

Πηγή: skai.gr

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