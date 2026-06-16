Της Έλενας Γαλάρη

Να κηρυχθούν ένοχοι η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, χρήση αυτού και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας, για την υπόθεση της διαρροής μέιλ ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024.

Αντιθέτως, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ενοχή του τότε γραμματέα Αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομηλά και του τότε γραμματέα Αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων θεωρώντας ότι «λειτούργησαν ως ταχυδρόμοι χωρίς σκοπό βλάβης».

«Η κυρία Ασημακοπούλου είχε ζητήσει τηλεφωνικά να της χορηγηθεί κατάλογος μελών της ΝΔ. Το αίτημα υποβλήθηκε και γραπτώς. Έστειλε μήνυμα στους απόδημους από το γραφείο της. Με τον τρόπο αυτό ήρθε σε επαφή με το σύνολο των αποδήμων ψηφοφόρων. Η συγκατάθεση του υποκειμένου του αρχείου είναι αναγκαία πριν την επεξεργασία του και όχι να έπεται αυτής. Ενώ στον κατάλογο της ΝΔ ήταν 1140 εγγεγραμμένοι, το αρχείο που έλαβε η κ. Ασημακοπούλου αφορούσε περισσότερους από 25.000 ψηφοφόρους», είπε η εισαγγελέας.

Πηγή: skai.gr

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