«Κέντρα επιστροφών» μεταναστών στην Αφρική θέλει ο Ντόμπριντ

Απολύτως ικανοποημένος από την «σκληρή» αλλαγή της πολιτικής της Γερμανίας στο μεταναστευτικό δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών σε συνέντευξή του στη DW.Την επιδίωξη της Γερμανίας να δημιουργήσει σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποκαλούμενα «κέντρα επιστροφών» (Return-Hubs) στην Αφρική, όπου θα μπορούν να στέλνονται μετανάστες, παραδέχτηκε σε συνέντευξη του στην DW προ ημερών ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Για αυτό θα χρειαστεί, όπως είπε, να βρεθούν χώρες στην Αφρική, που θα θελήσουν να πάρουν μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, αποδοχής δηλαδή μεταναστών, οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρώπη, ακόμη και αν δεν προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα δημιουργίας των Hubs.



Υπάρχουν χώρες που το συζητούν

Πηγή: Deutsche Welle

«Υπάρχουν αρκετές χώρες που συζητούν επί του παρόντος πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα από κοινού και με ποια χώρα-εταίρο. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί μια χώρα-εταίρος στην αφρικανική ήπειρο», δήλωσε ο Γερμανός Χριστιανοκοινωνιστής πολιτικός. Είναι γνωστό ότι ενδιαφέρον για ένα τέτοιο πρόγραμμα έχει δείξει και η Ελλάδα, μέσω του αρμόδιου υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, ο οποίος άλλωστε βρέθηκε πρόσφατα στο Βερολίνο και είχε συνάντηση με τον Ντόμπριντ για αυτά τα ζητήματα.Διευκρινίζεται πάντως ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δεν θα υλοποιηθεί με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία της ΕΕ, αλλά στο πλαίσιο συνεργασιών μεταξύ κρατών μελών που το επιθυμούν. Μένει ακόμα να φανεί ποιες χώρες της Αφρικής είναι πρόθυμες να συνεργαστούν και μπορούν να χαρακτηριστούν «ασφαλείς» καθώς και το ποιο θα αναλάβει το κόστος ενός τέτοιου προγράμματος.Στη Γερμανία παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις προσπάθειες της Ιταλίας για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων στην Αλβανία, οι οποίες έχουν συναντήσει σημαντικά νομικά προβλήματα, όπως και το πρόγραμμα μεταφοράς μεταναστών στη Ρουάντα από τη Βρετανία, το οποίο επίσης αποδείχτηκε προβληματικό και έχει στο μεταξύ σταματήσει. Παρά ταύτα υπάρχουν Χριστιανοδημοκράτες βουλευτές που συνεχίζουν να αναφέρονται στο «μοντέλο της Ρουάντα».Ικανοποίηση από την αλλαγή πολιτικήςΟ Αλεξάντερ Ντόμπριντ έδειξε συνολικά απολύτως ικανοποιημένος από την πολιτική (του) απέναντι στη μετανάστευση, που έχει εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών από την περασμένη άνοιξη και μετά. Όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν είχα υποσχεθεί πολλά». «Η προσέγγισή μου είναι σκληρή και ακριβώς έτσι γίνεται αντιληπτή. Από την πρώτη μέρα, λάβαμε τις απαραίτητες αποφάσεις για να διασφαλίσουμε αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και να εφαρμόσουμε επαναπροωθήσεις».Ο Ντόμπριντ θεωρεί τη μείωση κατά 60% του αριθμού των αρχικών αιτήσεων ασύλου στη Γερμανία φέτος ως «μεγάλη επιτυχία». Υποστήριξε ότι η «παράνομη μετανάστευση» υπήρξε η μεγαλύτερη αφορμή για να ενισχυθούν τα ακραία κόμματα εδώ και χρόνια στην Ευρώπη. Εκτίμησε ακόμα ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να γίνει αντιληπτή η αλλαγή στην πολιτική μετανάστευσης στις καθημερινές εμπειρίες των ανθρώπων στις κοινότητες της χώρας.Μέχρι στιγμής πάντως η AfD, ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με ακροδεξιές τάσεις, έχει κερδίσει έδαφος στις δημοσκοπήσεις, παρά τη «στροφή στι μεταναστευτικό», που ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας ημέρα της θητείας του ο κυβερνητικός συνασπισμός της CDU/CSU και του SPD. Για μια ακόμα φορά ο υπουργός Εσωτερικών τοποθετήθηκε αρνητικά στην πρόταση που ακούγεται από διάφορες πλευρές για μια απαγόρευση της ΑfD. «Πολλές φορές στο παρελθόν έχω υποστηρίξει με σαφήνεια ότι το καθήκον της πολιτικής είναι να κρατήσει με έργα την AfD εκτός κυβέρνησης, όχι να την απαγορεύσει».Αποτέλεσμα και εξωγενών παραγόντωνΟι ειδικοί σε θέματα μετανάστευσης αποδίδουν πάντως τη μείωση του αριθμού των αιτούντων άσυλο όχι μόνο στους συνοριακούς ελέγχους και στις επαναπροωθήσεις από τη Γερμανία. Το τέλος του εμφυλίου πολέμου στη Συρία και οι αυστηρότεροι έλεγχοι στη βαλκανική διαδρομή από την Ελλάδα προς την Αυστρία οδήγησαν επίσης σε μείωση του αριθμού είναι η δική τους αποτίμηση της κατάστασης με βάση τα στοιχεία.Σε ότι αφορά την ιδιόμορφη κατάσταση με τους πρόσφυγες από το Αφγανιστάν ο Ντόμπριντ θα επιδιώξει τον τερματισμό των προγραμμάτων επανεγκατάστασης, τα οποία είχαν αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Υποσχέθηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους, όλοι οι Αφγανοί με «νομικά δεσμευτική απόφαση περί επανεγκατάστασης» θα πρέπει να μεταφερθούν στη Γερμανία. Οι περισσότεροι από τους περίπου 2.000 ανθρώπους που είναι επί του παρόντος επιλέξιμοι περιμένουν αυτή τη στιγμή στο Πακιστάν. Μέχρι στιγμής, το Ντόμπριντ έχει επιτρέψει την εγκατάσταση στη Γερμανία μόνο σε άτομα που έχουν δικαιωθεί με αγωγές σε διοικητικά δικαστήρια.Η προηγούμενη τρικομματική κυβέρνηση είχε υποσχεθεί προστασία σε πρόσωπα που είχαν εργαστεί για γερμανικά ιδρύματα στο Αφγανιστάν ή που είχαν διωχθεί ιδιαίτερα από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ο Ντόμπριντ τώρα επανεξετάζει αυτές τις νομικά δεσμευτικές υποσχέσεις των προκατόχων του.DW

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.