Ένα ελληνικό συγκρότημα χόρεψε συρτάκι μπροστά στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν το σχετικό βίντεο.

Yunan dans grubu, Ayasofya Camii önünde sirtaki oynadı:



'Şehrin kutsal topraklarında dans ediyoruz' pic.twitter.com/J996koB4hD November 29, 2025

Η χορευτική ομάδα κοινοποίησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Χορεύουμε στα άγια χώματα της Πόλης» προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων στην Τουρκία.

Ενδεικτικά, το TRT Haber κάνει λόγο για «πρόκληση» και «προσβολή» του μνημείου που μετατράπηκε σε τέμενος το 2020.

Πηγή: skai.gr

