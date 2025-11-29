Λογαριασμός
Ελληνικό συγκρότημα χόρεψε συρτάκι μπροστά στην Αγία Σοφία – Βίντεο 

Η χορευτική ομάδα κοινοποίησε το βίντεο με τίτλο «Χορεύουμε στα άγια χώματα της Πόλης», προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων στην Τουρκία

Ένα ελληνικό συγκρότημα χόρεψε συρτάκι μπροστά στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν το σχετικό βίντεο. 

Η χορευτική ομάδα κοινοποίησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Χορεύουμε στα άγια χώματα της Πόλης» προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων στην Τουρκία. 

Ενδεικτικά, το TRT Haber κάνει λόγο για «πρόκληση» και «προσβολή» του μνημείου που μετατράπηκε σε τέμενος το 2020.  

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολη
