Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Φλόριντα εν μέσω ρωσικών επιθέσεων και πολιτικής κρίσης

Κλιμακώνονται οι διπλωματικές κινήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, με την ουκρανική αντιπροσωπεία να μεταβαίνει στη Φλόριντα για κρίσιμες συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ, την ώρα που η Ρωσία απαντά με νέα σφοδρά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία.

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας σφοδρή αεροπορική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρία άτομα και προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, την ώρα που η διαπραγματευτική ομάδα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατευθύνεται στις ΗΠΑ για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, και η διαπραγματευτική του ομάδα μετέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, αναμένεται να συναντηθούν την Κυριακή στη Φλόριντα με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Η αμερικανική πλευρά δείχνει μια εποικοδομητική προσέγγιση και τις επόμενες ημέρες είναι εφικτό να γίνουν πιο συγκεκριμένα τα βήματα για το πώς μπορεί να οδηγηθούμε σε έναν αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου», ανέφερε ο Ζελένσκι.

The Ukrainian delegation should already be in the United States by this evening, U.S. time. The dialogue based on the Geneva points will continue. Diplomacy remains active. The American side is demonstrating a constructive approach, and in the coming days it is feasible to flesh… pic.twitter.com/7eZC5c776w — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι περίπου 36 πύραυλοι και σχεδόν 600 drones εκτοξεύθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις μέσα στη νύχτα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βασικοί στόχοι ήταν ενεργειακές υποδομές και πολιτικές εγκαταστάσεις, με εκτεταμένες ζημιές και πυρκαγιές σε κατοικημένα κτίρια.

Εκτός από τους νεκρούς, τουλάχιστον 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο, εκ των οποίων οι 19 νοσηλεύονται, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο στο Telegram. Οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στην πρωτεύουσα ήχησαν για σχεδόν 12 ώρες, ενώ μισό εκατομμύριο κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα.

Ξεχωριστά, μια σημαντική εγκατάσταση εξαγωγής πετρελαίου στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας επλήγη στη διάρκεια της νύχτας, διακόπτοντας τις φορτώσεις, ενώ ουκρανικά πλήγματα με drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε διυλιστήριο στην περιοχή του Κρασνοντάρ. Η Ουκρανία, η οποία έχει στοχεύσει επανειλημμένα ρωσικά διυλιστήρια και άλλες ενεργειακές υποδομές, δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό στην εγκατάσταση του Κονσόρτσιουμ Αγωγού της Κασπίας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει το Κίεβο να προχωρήσει σε εδαφικές και άλλου είδους παραχωρήσεις προς τη Μόσχα, προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες που προκλήθηκαν από τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022. Μετά τη συνάντηση της Κυριακής με την ουκρανική ομάδα, ο Γουίτκοφ αναμένεται να ηγηθεί αμερικανικής αντιπροσωπείας για συνομιλίες στη Ρωσία την επόμενη εβδομάδα.

Ενώ η πορεία προς μια ειρηνευτική συμφωνία παραμένει εύθραυστη -με αποκορύφωμα τις πρόσφατες συνομιλίες Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Γενεύη- η Ρωσία συνεχίζει τις συστηματικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και αστικούς στόχους, επιχειρώντας να πλήξει το ουκρανικό ηθικό ενόψει του χειμώνα.

Περισσότεροι από 500.000 καταναλωτές στην πρωτεύουσα, καθώς και 100.000 στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου και 8.000 στην περιοχή του Χαρκίβ, έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το Σάββατο, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας. Έχουν προγραμματιστεί ωριαίες διακοπές ρεύματος σε όλες τις περιφέρειες, ενώ βρίσκονται σε ισχύ και επιπλέον περιορισμοί κατανάλωσης.

Άλλες περιοχές της Ουκρανίας που δέχθηκαν επίθεση στη διάρκεια της νύχτας ήταν οι περιφέρειες Τσερνίχιβ, Σούμι και Πολτάβα, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Ενώ όλοι συζητούν τα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου, η Ρωσία συνεχίζει να εφαρμόζει το δικό της «πολεμικό σχέδιο» δύο σημείων: Να σκοτώνει και να καταστρέφει», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στο X. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει να παρατείνει τον πόλεμο με κάθε κόστος», πρόσθεσε.

Η ουκρανική ομάδα στις συνομιλίες της Γενεύης πριν από μία εβδομάδα είχε επικεφαλής τον Αντρίι Γερμάκ, τον επί χρόνια διευθυντή του γραφείου του Ζελένσκι, ο οποίος παραιτήθηκε την Παρασκευή υπό το βάρος του σκανδάλου διαφθοράς, μετά από έφοδο των υπηρεσιών κατά της διαφθοράς στο διαμέρισμά του.

Η παραίτηση του επιτελάρχη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφήνει τον Ουκρανό πρόεδρο χωρίς τον σημαντικότερο σύμβουλό του σε μια κρίσιμη στιγμή για τον αγώνα απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Ο Αντρίι Γερμάκ υπήρξε ο βασικός διαπραγματευτής του Ζελένσκι στις συνομιλίες με τους συμμάχους της Ουκρανίας και συνέβαλε στο να αφαιρεθούν από το πρόσφατο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο ορισμένα «δύσκολα» σημεία. Η αποχώρησή του, εν μέσω του σκανδάλου διαφθοράς, συμπίπτει με την πίεση που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ ώστε η Ουκρανία να προχωρήσει σε παραχωρήσεις προς τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε όπλα και χρηματοδότηση.

Στις συνομιλίες της Γενεύης το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Γερμάκ εκπροσώπησε την Ουκρανία και κατάφερε να πείσει τις ΗΠΑ να ξαναγράψουν τους όρους μιας συμφωνίας που φαινόταν να ευνοεί τη Ρωσία και ισοδυναμούσε με τελεσίγραφο που το Κίεβο έπρεπε να αποδεχτεί έως την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο υποστηρίζει ο Τραμπ, και το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα παραιτηθεί από επιπλέον περιοχές που η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να καταλάβει και θα προχωρήσει σε δραστική μείωση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεών της.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε την Παρασκευή σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η πολιτική κρίση στο Κίεβο» αποτελεί «θανατηφόρο συνδυασμό», ενώ την ίδια στιγμή που ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν βρισκόταν στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ θα βρίσκεται στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Τραμπ να μεσολαβήσει για μια συμφωνία. Στο μεταξύ τα ερωτήματα εντείνονται και γύρω από τον ρόλο του Γουίτκοφ στις διαπραγματεύσεις, μετά τη δημοσίευση από το Bloomberg ενός απομαγνητοφωνημένου τηλεφωνήματος τον περασμένο μήνα, στο οποίο φαινόταν να συμβουλεύει ανώτερο Ρώσο αξιωματούχο για το πώς ο Πούτιν θα μπορούσε να απευθυνθεί στον Τραμπ.

Ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι η Ουκρανία να παραχωρήσει τα εδάφη που επιδιώκει να ελέγξει. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι προτάσεις του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για μελλοντικές συμφωνίες, αλλά δεν υπάρχει ακόμη οριστικό κείμενο. Αντιθέτως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε την Τρίτη ότι υπήρξε «τεράστια πρόοδος» στο ειρηνευτικό του σχέδιο την περασμένη εβδομάδα.



